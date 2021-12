Hernán Torres: ‘el equipo dejará el alma y corazón en la cancha’

Deportes Tolima ya palpita la gran final de la Liga BetPlay, que se cerrará en el estadio Manuel Murillo Toro. El estratega del cuadro que busca el bicampeonato, Hernán Torres, habló en la rueda de prensa previa a la gran final del campeonato, acerca de lo que será el partido. Además, destacó el hambre de gloria que tienen sus dirigidos, buscando hacer historia, pese al desgaste físico.



Animo del grupo en el previo: está motivado el equipo, ansiosos con que llegue la hora. Son conscientes del objetivo, lo que representa, que se ha trabajado partido a partido.



Julián Quiñones y la sensación de cerrar de local: la presión está y más en estas situaciones. No se había presentado la oportunidad. La gente y la ciudad confían en nosotros y nosotros confiamos en nuestra labor. Esperamos darle la satisfacción a todo el departamento.



Carga de partidos y la interacción con el grupo: no ha sido difícil, tenemos un grupo humano complejo. Están dispuestos, motivados y trabajando. A la hora que sea. Eso es importante y compagina lo que el grupo quiere. Estamos aferrados al objetivo y a dios. Ojalá que el lindo trabajo se pueda concluir. El Deportivo Cali es difícil, como lo mostraron. La serie está abierta.



Opinión del Cali y su ataque: tienen un poder ofensivo importante en el rombo de ataque, con Teo, Preciado y Vásquez. Son desequilibrantes. Los volantes hacen un equilibrio importante. Nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, que se va consolidando juego a juego.



Elección del árbitro, según Quiñones: no lo tocamos mucho, siempre tratamos de hacer un buen espectáculo. Que el juez tome las mejores decisiones para que el partido no se vea manchado.



Recomponer los problemas defensivos por lesiones: en el transcurso de la competencia han entrado y han respondido. El grupo es completo en el compromiso y actitud. Todos responden y por eso ha sido importante. Mañana será Caicedo, se ha preparado para esto. Hemos tenido lesiones, pero todos están preparados.



Plantel en la recuperación física para la final: desgastados, están jugando cada dos días y con intensidad. Pero la ilusión es superar todas las debilidades para conseguir el objetivo. Dejaremos el alma y corazón en la cancha.



Favoritismo del Tolima: siempre hay favoritos. En el transcurso de la campaña no lo daban como campeón, ahora sí. El fútbol es cambiante, más cuando el torneo avanza. Todos tenemos la obligación, ellos también. Ojala podamos hacer respetar la casa.



Presión alta y recuperación con el inicio del juego del Cali: hacer presión en zona uno de ellos. Tienen buena salida en los volantes y en los centrales. Tenemos que estar atentos. Hay jugadores de gran capacidad técnica y pueden resolver y desequilibrar esa presión. Desde lo mental, bien, no solo en el partido pasado. Se han recuperado cuando no salen las cosas. Hay veces que nos supera, pero el equipo tiene jerarquía para superar los momentos difíciles.