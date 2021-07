James Sánchez ya tendría nuevo equipo: se decidió por uno colombiano

El volante barranquillero James Sánchez salió del DIM y empezó a analizar ofertas. De Junior nunca lo llamaron pero sí de Alianza Petrolera, y pese a tener una opción en el exterior, al parecer se decidió por la oferta en Colombia. Podría ser anunciado en las próximas horas como el octavo refuerzo aurinegro.

El Vbar de Caracol Radio indicó que Sánchez tiene todo arreglado para jugar con Alianza Petrolera en la Liga 2021-II, sumándose a los ya anunciados fichajes de Yhormar Hurtado, Estefano Arango, Jhon Pérez, Pablo Bueno, Julián Guevara, Felipe Morales y José Luis Chunga, su excompañero en Junior.



Cabe recordar que Sánchez llegó iniciando el 2021 a Independiente Medellín, pero salió antes de lo previsto. En una reciente charla con el mismo programa radial dijo que "al final del semestre fue rara la situación y no entendí muchas cosas", revelando así una tensa relación con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, a quien no quiso recriminarle por no darle más acción en el torneo.



El jugador de 33 años vestirá la camiseta de su octavo club profesional, después de jugar en tres clubes panameños y cuatro en el fútbol colombiano.