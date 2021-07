Hubo acuerdo: Dimayor ya tiene fixture oficial de Liga Betplay II 2021

En una reunión entre los presidentes de los cubes agremiados en la Dimayor, se aprobó este lunes el calendario oficial de partidos de la Liga Betplay II 2021.

Como novedad, se aprobó la definición por cuadrangulares y la gran final el 22 de diciembre.



La primera jornada tendrá los duelos: Medellín vs Águilas, Alianza vs Pasto, América vs Junior, Patriotas vs Bucaramanga, Quindío vs Jaguares, Santa Fe vs Cali, Envigado vs Nacional, Once Caldas vs Huila, Pasto vs Millonarios, Tolima vs Pereira.



Así se disputarán los partidos en la primera fase:

Fixture Liga II 2021 Foto: A. particular

Fixture Liga II 2021 Foto: A. particular

Como es usual, las fechas precisas, los horarios y la TV se confirmarán por parte de la Dimayor en cuanto se acerque cada jornada.