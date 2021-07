¿Se queda o se va? Junior tendría una decisión sobre Luis Sandoval

El próximo miércoles, el club tiburón jugará la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana frente a Libertad de Paraguay, y uno de los interrogantes que ha surgido en los últimos días, pensando en los torneos del segundo semestre, es si el técnico Luis Amaranto Perea contará con Luis 'Chino' Sandoval. Todo parece indicar que no y según El Heraldo ya le están buscando equipo.

"La gran ausencia es la del ariete atlanticense Luis Sandoval, quien no será tenido en cuenta por el entrenador Luis Amaranto Perea, por lo que se le está buscando equipo para este segundo semestre del año", aseguró el medio barranquillero este lunes.



El equipo rojiblanco recibirá en el Metropolitano al Libertad, donde milita Daniel Bocanegra, donde aparecerían varias de las nuevas caras como el lateral Walmer Pacheco quien llegó de La Equidad, el extremo Johan Bocanegra que regresó del Huila y los delanteros Juan Sebastián Herrera, exjugador del Pasto, y Ferlys García, del Barranquilla FC. Cristian Martínez Borja y Juan Carlos Muñoz no alcanzarían a ser inscritos, pues no han recibido el transfer.



Cabe recordar que la hinchada del Junior pidió la salida de Sandoval, a quien se le vio festejando en la playa con Daniel Moreno (fichado por Deportes Tolima) y otros compañeros, horas después de la eliminación en la semifinal de Liga Betplay I, a manos de Millonarios.



Por ahora, no se conoce de posibles interesados por el delantero con proceso en Selección Colombia juvenil. Su club está moviendo fichas para cederlo por una temporada.