Michael Ortega lo consiguió: es la primera incorporación del Cali

Michael Ortega cumplirá su sueño de volverse a poner la camiseta del Deportivo Cali después de cumplir un largo periodo de acondicionamiento físico con el plantel.



Como dirían las abuelas, “la fe vence lo que la dicha no alcanza”, y Ortega lo hará después de pedir un espacio para recuperarse en la parte física a comienzo de año, tiempo en el que una y otra vez manifestó que estaba dispuesto a bajar su salario para ser tenido en cuenta por Alfredo Arias.

Pues bien, las dificultades económicas del club y las ganas de Michael por ponerse en forma, conocidas sus condiciones futbolísticas, hicieron que este lunes fuera confirmado como la primera incorporación del equipo para el segundo semestre, en el que espera convertirse en un jugador clave para la generación en mitad de cancha.



Los comentarios positivos de la forma en que el futbolista asumió su estadía durante el tiempo de reacondicionamiento fue tan positivo que en un momento determinado se especuló en que iba a ser inscrito, pero Alfredo Arias no lo consideró así y el que llegó fue el uruguayo Gastón Rodríguez.



Como se sabe, el volante atlanticense salió del Cali hacia el Atlas de México en 2010, antes de ser convocado a la Selección Colombia que estuvo en el Mundial Sub 20 de 2011 en Colombia, dirigida por Eduardo Lara. Viene del fútbol de Chipre, donde fue destacado en varios partidos con el Omonia Nicosia.



Así lo recibió la institución en un comunicado oficial:



Tras recorrer varias partes del mundo, de ganar mucha experiencia, Ortega arribó al club para reacondicionarse tras su paso por el fútbol de Chipre. Con mucho sentido de pertenencia, el jugador trabajó en silencio para recibir la oportunidad del primer equipo. El atlanticense afirma «sentirse orgulloso de vestir nuevamente estos colores», pues espera aportar su granito de arena al club que lo formó como futbolista.



Un hombre de la casa que regresa, tras haber debutado en 2009 en un recordado partido ante Junior de Barranquilla el 7 de marzo. Después de eso, el Canterano sumó un total de 32 partidos con el glorioso. Ahora con Alfredo Arias, espera escribir un capítulo de éxito y gloria con Deportivo Cali.



Michael ya firmó su contrato y espera ponerse pronto nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico, cuando inicie la pretemporada.



Con 30 años y nacido en Palmar de Varela (Atlántico), ha jugado 252 partidos como profesional, en los cuales ha marcado 27 goles.



Su trayectoria reúne equipos como Deportivo Cali, Atlas F.C. (México), Bayer Leverkusen (Alemania), Bochum (Alemania), Junior, Figueirense (Brasil), Once Caldas, Deportivo Pasto, Bani Yas (Emiratos Árabes) y Omonia Nicosia (Chipre), su equipo más reciente.



¡Bienvenido, Michael! ¡Vamos, Cali!





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces