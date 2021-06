¿En qué va la llegada de Rodallega al América? Tulio Gómez responde

La cacareada y hasta ahora fallida llegada de Hugo Rodallega al América de Cali tiene un nuevo capítulo este semestre. Sin embargo, en esta ocasión es la primera vez que queda como agente libre y eso podría ser un factor que de cierta manera ayude a que pueda presentarse un acuerdo entre las partes.



Todo pasa por la aspiración salarial del atacante y hasta qué punto pueda bajar para que se acomode al presupuesto que maneja el club, que no es precisamente boyante por las circunstancias que han acompañado al fútbol colombiano en el tiempo reciente.

situación con el delantero vallecaucano que viene de militar Denizlispor durante dos temporadas, con una cifra de 20 goles en 69 partidos, que infortunadamente no alcanzaron para que el equipo mantuviera la categoría.



Siendo que el mismo jugador ha dicho en varias ocasiones que quiere vestirse de rojo y vía Twitter se refirió al bus de la institución, esta vez podría ser. Gómez respondió sobre ese tema que “vamos a ver qué dice el ‘profe’ Osorio y qué dice Rodallega, la verdad no he hablado con el ‘profe’ porque apenas me vi con él este sábado en lo del estadio”.



Al mismo tiempo, se le consultó por las otras posiciones en que el club está buscando refuerzos, no solo para Copa Suramericana sino para la Liga BetPlay: “Defensa central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante mixto, extremo derecho, extremo izquierdo y nueve. Estamos en eso”.



En cuanto a la de zaguero central existe interés por Jorge Segura, en la de extremo derecho se alejó la posibilidad de Deinner Quiñones porque el técnico Alejandro Restrepo quiere mantenerlo en Nacional y para el ataque también se ha mencionado a Gustavo Torres, si se llega a un arreglo con el conjunto verdolaga de Antioquia, aunque le pondrían algunas condiciones en cuanto a comportamiento.



Mientras terminan de confeccionar la nómina para que empiece a rodar el proyecto de Juan Carlos Osorio, el directivo mostró su satisfacción por la forma en que avanzan las obras en el Pascual Guerrero, casa del conjunto escarlata: “es un estadio hermoso, espectacular la cancha, todo hermoso. Este escenario está muy bien ubicado, para qué más”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces