Yesus Cabrera y demás bajas tras llegada de Osorio: ¿en qué andan?

Cinco han sido los jugadores que salieron del América de Cali para el segundo semestre. Unos por decisión de Juan Carlos Osorio, y otros porque esperaban cambiar de aires o no consiguieron el arreglo económico que esperaban. Lo cierto es que mientras unos ya entrenan con sus nuevos clubes, otros están por concretar su futuro.

El primero que salió del equipo fue Nicolás Giraldo, quien ya tiene equipo para la Liga II. El lateral izquierdo jugará con Once Caldas, después que los escarlatas decidieran cederlo por un año. La situación fue la misma para Diber Cambindo, quien ya se entrena con Independiente Medellín, a donde llegó en condición de préstamo con opción de compra.



Otro que no estuvo en los planes de Osorio, y que como Cambindo salió después de un semestre, es el exatacante de Santa Fe, Guillermo Murillo, quien se regresó a Cortuluá, equipo en el que ha encontrado su mejor rendimiento y continuidad.



En la más reciente rueda de prensa, el técnico risaraldense se refirió a la salida de dos fichas claves en el rojo: Rafael Carrascal y Yesus Cabrera, ¿qué pasó? “Voy a ser claro. Ni a Yesus, ni a Rafael, yo les dije que se fueran. Ellos tomaron la decisión”.



Respecto al futuro de Carrascal, está prácticamente cerrado el negocio con Cerro Porteño, de Paraguay, equipo que lo tiene en la mira desde que lo enfrentó por Copa Libertadores. El ciclón que inició pretemporada el pasado viernes, espera anunciar en las próximas horas al volante. Según ABC de Paraguay, la demora para firmar contrato pasa por su representante, quien se encontraba en Europa. Este lunes podría quedar todo listo.



Finalmente, está el '10' Yesus Cabrera, a quien América buscó renovarle pero con quien no tuvo sintonía a la hora de arreglar números. Junior se metió en el camino y había hecho una jugosa propuesta, pero con la llegada de Yeison Guzmán, su fichaje se enredó y ahora estaría mirando la posibilidad de jugar en el exterior.



El volante cartagenero ya tiene interesados en el fútbol de Turquía y Emiratos Árabes. Malatyaspor, de la Superliga turca, sería uno de los equipos en cuestión. Pese a la alta probabilidad que se decida por una experiencia en el exterior, hay quienes también lo ven como una opción para Atlético Nacional, que quería quedarse con Guzmán, y se quedó con las manos vacías.



América inició la pretemporada sin caras nuevas y más allá de las cinco bajas confirmadas no ha hecho oficial la salida de más jugadores. En los próximos días podría concretar el préstamo de Jorge Segura, con el aval del Watford inglés, y esperan concretar la vinculación de lateral derecho, lateral izquierdo, volante de marca y extremo/delantero.