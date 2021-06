Aguilar lo confesó: 'estaban contentos conmigo, yo quería continuidad'

Luego de ser anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional, Felipe Aguilar está expectante que en su tercer ciclo con los verdes sea un líder en la defensa y ayude a la construcción de un proyecto deportivo ganador para uno de los equipos grandes de Colombia.





"Felipe es un jugador con una gran capacidad que nos dará una mano importante. Lee muy bien el juego y nos va a permitir crecer mucho en la idea de juego que quiere el técnico. Es un jugador que está conectado con la historia de Atlético Nacional queremos crecer con la cultura de este club y él nos va a permitir seguir creciendo. Es un orgullo tenerlo de vuelta", indicó el presidente Emilio Gutiérrez en la presentación a los medios de comunicación del jugador antioqueño.



Por su parte, Aguilar comentó que "este paso en el fútbol internacional fue muy importante, competí contra equipos muy fuertes, grandes jugadores, fue un gran aprendizaje y eso me permite aportarle al proyecto deportivo que pretende Nacional. Tengo contrato con Paranaense hasta 2024, ellos estaban contentos conmigo, pero yo quería tener más continuidad y le dije al club que pudiera hacerlo en Nacional".



En cuanto a ese aspecto familiar del jugador y un posible enfrentamiento contra su hermano Juan José, quien ahora hace parte de Independiente Medellín, Felipe declaró que "Mi familia está muy contenta porque haya vuelto a mi casa. Después de dos años y medio, me recibieron con mucho cariño en la sede y sobre enfrentar a mi hermano, ese es el sueño que ojalá pronto se pueda dar”.



Sobre la charla con Alejandro Restrepo, el jugador precisó que "hablé con Alejandro (Restrepo) me indicó lo que pretende desde mi posición, espero aportar de la mejor manera. El paso que tuve en el fútbol extranjero me ayudó para tener una mayor agresividad en el juego, quiero aportar en ese proceso para volver a que el equipo que consiga los objetivos".



Felipe fue indagado sobre estos años en el que el club no había conseguido títulos, a lo que respondió que "seguía a la distancia a Nacional, deseándoles lo mejor. No es prudente para mí decir lo que estaba pasando, porque no conocía la interna. Como hincha me dolía lo que estaba pasando, pero hablar de lo interno al no estar ahí es una falta de respeto".



Entrando a ese funcionamiento del equipo y basado en su experiencia, se le planteó la posibilidad de ser capitán, a lo que señaló que "los capitanes son Jefferson (Duque) y (Bryan) Rovira, yo vengo a aportar desde mi lugar, hay una gran voluntad y deseo de trabajar para sacar adelante el equipo. Siento mucha responsabilidad de mi regreso, he pasado por 11 años en el club, con unos añitos rurales en Alianza, no me echo toda la responsabilidad, porque el trabajo es colectivo. Siento que tengo el 'ADN' verdolaga. Yo fui una persona bendecida que trabajé con grandes profesionales de mucha experiencia, en este nuevo Nacional hay jugadores que les ha tocado muy duro".



Sobre esa continuidad que pretende, Aguilar declaró que "este año tuve una buena secuencia en el torneo estadual y en Copa Suramericana. Físicamente me siento muy bien, en las pruebas médicas estoy en perfectas condiciones para competir. Antes de llegar a Nacional, tuve dos ofertas en Brasil, una con Bahía otra con Sport Recife pero no hice mucha fuerza ni el club tampoco. También hubo sondeos de Turquía y Rusia pero nada concreto".



Finalmente, habló sobre esa responsabilidad de aportarle a los más chicos que vienen llegando al primer equipo. "Hay una gran madurez en los jóvenes, y sé que en todas las situaciones que pasan en la vida, siempre se crece. Espero darles toda mi experiencia y esa confianza para que ellos sigan creciendo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

