Excampeón con Atlético Nacional, sin rodeos: pide arquero de jerarquía

Tras su paso por el fútbol paraguayo, Farid Díaz regresó a Colombia, donde retomó unos proyectos personales, muchos ligados al fútbol. Aunque no se sabe si seguirá jugando o no, el lateral vallenato habló sobre la actualidad de Atlético Nacional, equipo donde ganó 12 títulos y es una palabra autorizada en el tema verdolaga. “Estoy retomando cosas por hacer en mi vida, el lunes o martes se darán cuenta que vamos a seguir haciendo. Ligado al fútbol, puede que sea jugando o no”, expresó Díaz en diálogo con el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio.





Entrando en el tema de Atlético Nacional, Farid fue mordaz, resaltó el mercado de pases que ha tenido el equipo este año, donde se destaca la llegada de Giovanni Moreno y Alexander Mejía. “Me parece muy bien, (Giovanni Moreno) es un jugador de experiencia que le faltó a Nacional. Un equipo con jerarquía debe tener jugadores con experiencia como él, que se hicieran sentir. No digo que Nacional no tuviera jugadores buenos, lo son, pero le faltaba esa jerarquía, ese peso y que bueno que hayan vuelto hombres como Dorlan (Pabón), como Alexander (Mejía), como Giovanni Moreno, eso motiva a todos, son referentes y en cualquier momento pueden voltearte un partido y te pueden ayudar a otros jugadores a mostrar más jerarquía. Van a aportar y se siente el respaldo a los otros muchachos que vienen creciendo”.



Además, el ex verdolaga indicó que “el hincha siempre quiere que haya jugadores de jerarquía, que sientan ese deseo de salir adelante”.



Sobre ese recorrido que tuvo por Nacional, donde pasó de ser resistido a figura, Farid declaró que “el comienzo no fue fácil, nos tocó soportar muchas cosas, la opinión y la presión de la hinchada. Con nuestro trabajo, fuimos madurando un proceso y eso pienso que es lo que Atlético Nacional está haciendo, no siempre el que mejor se arme sea el campeón. Sus refuerzos son puntuales y seguramente le dará crecimiento a la plantilla actual. Quien quita que Nacional haga una muy buena Copa Libertadores, en el fútbol todo es nuevo, es un aprendizaje y ahora lo que está reforzando es en jerarquía, que eso le faltó”.



Aunque ve un equipo bien conformado, Farid Díaz apuntó en el puesto del campo donde más le falta a Nacional y en donde ha visto que los problemas en el equipo se concentraron y donde no ve competencia, como en el arco. “El proceso viene bien, pero con muchos jóvenes. Contados, hay con mucha jerarquía como (Andrés) el ‘Rifle’ Andrade, Felipe Aguilar, pero si vemos en el arco, Nacional no tiene un arquero de jerarquía, ha fallado mucho ahí. Está bien que le de oportunidad a los muchachos, pero es importante tener a alguien que los ayude a crecer, no hay competencia interna y son jóvenes. Son arqueros muy buenos, no son malos. Pero deberían traer un arquero, porque cuando éramos campeones, el que nos brindaba garantías y nos salvaba era Franco (Armani). Nacional necesita un arquero que aguante la tormenta, es un punto donde ha flaqueado”.



El cesarense también se refirió al técnico Alejandro Restrepo y la llegada de Carlos ‘Piscis’ Restrepo al cuerpo técnico verde. “Para mí, es injusta las críticas con Alejandro Restrepo, Nacional mejoró muchísimo el juego, le cambió la cara. Si yo fuera directivo, dejaría al profesor. A ‘Piscis’ (Restrepo), lo conozco y es un buen entrenador, pero debían seguir el proceso”.



Finalmente, el jugador tocó el tema de Selección Colombia, especialmente la labor de Reinaldo Rueda y su deseo para que la ‘tricolor’ esté en Catar 2022. “Conozco al profesor (Reinaldo Rueda) y siempre quiere que sus equipos estén mejor, creo en su trabajo, en el de su cuerpo técnico. Ojalá en esta seguidilla de partidos le salga, anhelo que clasifique al Mundial y le haré mucha fuerza. Hay cosas por corregir siempre, no es fácil que todo salga perfecto, no tenemos una ‘varita mágica’, pero siempre contará con mi respaldo. Confío en que estará clasificado al Mundial de Catar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8