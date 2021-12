Del 'León' a Manizales: O. Caldas sigue armando su equipo para el 2022

Once Caldas se está preparando para lo que será el 2022 en Liga y Copa, teniendo en cuenta que los años recientes no han sido los mejores. Los resultados no colaboran y el tema del descenso los ha ido rondando de a poco. Los hinchas han mostrado su desacuerdo con la actual dirigencia y se ha visto con la poca asistencia que hubo a Palogrande en el 2021.



A los anuncios de preacuerdo con Marlon Piedrahita y Eder Chaux, se le agrega las conversaciones y acuerdo de palabra con Fainer Torijano, quien dejó de ser jugador de Santa Fe, el comunicado dice “Con el defensor Fáiner Torijano, el club tiene un preacuerdo para su contratación; después de que cumpla con los exámenes médicos y los trámites legales se unirá a trabajos de pretemporada con el equipo, desde el 3 de enero del 2022”.



El comunicado concluye con “Las directivas, el cuerpo técnico y la comisión técnica adelanta el proceso de selección y contratación de nuevos jugadores para el proyecto 2022, una vez se presenten novedades se informará por los medios oficiales del club”.