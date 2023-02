Facundo Suárez espera seguir marcando goles con el América

Una de las principales novedades del América de Cali en este semestre, fue la incorporación del argentino Facundo Suárez, quien en cuatro juegos con los escarlatas, ya suma tres anotaciones, que han servido para ganar varios de los puntos que tiene el equipo. Precisamente el atacante, habló para el programa ‘Los Campeones’ de su presente con los diablos rojos:



“Bien, bien, contento por el presente, porque estamos yendo por un buen camino, la hinchada está contenta y para un jugador es importante el apoyo. Solamente trato de volverme al 100% dentro de la cancha y seguir con el trabajo que vengo haciendo por este camino que es algo lindo”.



Contó cómo ha sido su adaptación con la ciudad: “llevo un mes y unos días aquí en Cali, no soy de salir mucho, prefiero quedarme en casa, pero se ve que la ciudad es linda, tranquila, por donde al menos vivo. Luego con las comidas típicas, todavía no probé muchas cosas de acá, casi todas las comidas llevan maduro y no lo como. La gente se sorprende, pero tenemos una cultura diferente en ese sentido”.



Resaltó su cualidad para definir y los compañeros que tiene, que hacen surtir el juego: “tengo esa cualidad de poder girar y rematar con ambas piernas, obviamente uno trabaja para todo eso. Trato de hacerlo siempre, porque sé que por ahí en algunos no tenemos muchas chances, entonces lo trato de hacer prepararlo, en búsqueda de hacer ese movimiento. Obviamente que para un delantero es importante tener esa asociación con compañeros de ese tipo, que sabes que en cualquier momento te pueden poner una pelota en profundidad, dejarte mano a mano y creo que las ocasiones ofensivas que tenemos son importantes, trabajándolo constantemente nos vamos conociendo cada vez un poco más partido a partido”.



Del próximo rival en liga, el DIM, dijo que “veremos un poco de como juegan, tienen un buen juego, por ahí en algunos partidos no han tenido suerte, pero cada juego es aparte que se presentan de cada manera y veremos el sábado cómo está ese equipo, además de cómo estamos nosotros para conseguir un resultado positivo para traer a Cali”.



Se sintió muy motivado al ver el estadio lleno, cómo ocurrió contra La Equidad: “muy bien, contento porque el apoyo del hincha siempre está, sonaron ese estadio y para un jugador o para mí, es más motivante jugar así, por lo que trato de devolverle ese apoyo que tiene para nosotros. Fue un partido muy atípico, pero tener el estadio lleno es importante y nos motiva más”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15