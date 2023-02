Novoa no perdona grosero error: ‘Me voy por cobarde o sigo adelante’

El arquero Diego Novoa está en el ojo de las críticas debido a su más reciente actuación con América de Cali frente a La Equidad en la pasada fecha 4 de Liga BetPlay, donde el experimentado cuida palos no pudo controlar un balón y terminó cediendo un gol insólito a favor del conjunto asegurador.



Tras el error, a Novoa se le ha cuestionado seguir siendo titular en América de Cali, pero luego de varios días, el arquero decidió hablar en Zona Libre de Humo y RCN Radio sobre la compleja situación que está viviendo en el equipo y aseguró que lo tendrá como aprendizaje, pero no se perdonó dicha situación por ser el máximo referente del arco escarlata.



Autocrítica por error: “No han sido días fáciles, fueron de duelo y rabia absoluta por haber fallado en algo que soy tan fuerte, en una de esas pelotas que brindo buena seguridad. Ahora tengo dos opciones: soy un cobarde, me voy y digo no puedo o utilizo esto como una fortaleza y sigo para adelante. Pero de cobarde no tengo nada”.



Charla con sus entrenadores: “Las dos personas que me han aconsejado son mis jefes inmediatos, Alexandre Guimaraes y mi entrenador de arqueros. Con ellos he hablado y hemos debatido durante estos días sobre la jugada y lo que viene sucediendo, rescatando lo bueno y de lo que se aprende”.



Lo que quiso hacer previo al error: “Ya hemos analizado mucho la jugada con mis entrenadores y realmente quise adelantarme a la siguiente jugada, quise jugar muy rápido, pero cuando recibo la pelota tengo la plena seguridad que tengo el control de ella, pero cuando me trato de levantar del piso, el balón se me desliza y pierdo el control. Así que ese es el análisis



Su compromiso en el arco: “La responsabilidad es mayor y creo que más que responder con seguridad, es responderle primero a la confianza recibida por los directivos, segundo, el cuerpo técnico y tercer a mi entrenador de arqueros. Los muchachos que están creciendo al lado mío y tengo que dejarles una huella positiva y explicarles cómo levantarse de estos momentos que presenta esta posición porque cuando uno se equivoca, la que corrige es la red".



#ZonaLibreDeHumo "Hay 2 opciones en este momento muy claras,

Una: o soy un cobarde y doy un paso al costado, y digo no puedo, o levanto la cabeza, trabajo más duro y demuestro por qué estoy acá, y créame que de cobarde no tengo nada"

Diego Novoa, @AmericadeCali pic.twitter.com/zKP7rRf7cp — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) February 15, 2023