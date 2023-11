‘Me voy triste, en Santa Fe no valoraron mi trabajo’: Fabián Viáfara

Las consecuencias de las recientes bajas de algunos jugadores del equipo capitalino siguen generando impacto. Esto ocurrió después de que varios de ellos se tomaran unas vacaciones, y prácticamente, a falta de un solo partido para concluir la temporada, quedaran eliminados de los cuadrangulares semifinales.

La semana pasada, Fabián Viáfara confirmó su partida de Independiente Santa Fe a través de sus redes sociales, añadiendo más incertidumbre al futuro del equipo. Sin embargo, el jugador habló en medios de comunicación y se sinceró sobre su salida del león, luego que el lateral fuera uno de los jugadores más importantes de todo el año.

“Me voy un poco triste, porque la verdad creo que hice las cosas bien en Santa Fe. Pero bueno, quizás en algunos lugares no te valoran, pero de repente habrá alguien que si esté pendiente de ti y te quiera. Como institución me dolió porque no valoraron el trabajo que realicé durante el año, porque además tuve una buena empatía tanto con la institución, la ciudad, como con la hinchada”, dijo Viáfara en entrevista con El Vbar Caracol.

#ElVbarCaracol



🗣️"Me voy triste de Santa Fe porque no me valoraron mi trabajo"



⚽️Esto nos dijo Fabián Viáfara sobre su polémica salida de Independiente Santa Fe en El Vbar Caracol



📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/7pTPB2xrkj — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 6, 2023

Aunque jugadores como el mencionado lateral, junto con otros elementos importantes en el transcurso del año, como José Aja y Christian Marrugo, ya han confirmado su no continuidad para el año 2024, Santa Fe se enfrenta a la necesidad de aprovechar al máximo sus fuerzas básicas. Esto se plantea como una estrategia crucial de cara a su último partido de la Liga frente al Once Caldas en su estadio, así como para el inicio de la pretemporada del próximo año.

El vallecaucano de 31 años estuvo con el conjunto cardenal durante este año entre Liga, Copa y Sudamericana 46 partidos. En los que participó con un gol y dos asistencias durante los dos semestres con Independiente Santa Fe.