Pocos cambios, muchas emociones: así predice IA la fecha 20 de Liga

Se juega este martes y miércoles la fecha 20 de la Liga Betplay II 2023, la que tiene pocos pero muy intensos asuntos por resolver.

Ya están clasificados a los cuadrangulares Águilas Doradas, América, Medellín, Nacional, Tolima y Millonarios y están pendientes de firmar su clasificación Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.



Suele haber una sorpresa en la recta final y por eso todos están atentos a la última jornada, empezando por la Inteligencia Artificial (IA), a la que le han preguntado por los resultados y ha dictado sentencia.



Según esta herramienta, no habrá goleadas en esta última fecha de la ronda todos contra todos y se decidirá cada detalle por un margen mínimo.



El beneficiado de la jornada, según IA, sería Junior, que recibe al descendido Atlético Huila en el estadio Metropolitano y se impondría por uno o dos goles.

​

Después, en los duelos Alianza vs. Pereira, y Boyacá Chicó vs. Cali habría mucha tensión pues el último cupo se definiría por diferencia de gol: los de Barrancabermeja ganarían por un gol de ventaja y los azucareros empatarían contra sus rivales boyacenses, con lo cual ambos equipos empatarían en puntos pero avanzarían los verdes.



Un resultados inesperado sería el empate de Millonarios contra Equidad por más de dos goles, misma situación que viviría Santa Fe contra Once Caldas.





Según IA, América superaría a Bucaramanga por más de dos goles, con lo cual sería el segundo cabeza de serie pues aunque Independiente Medellín superaría a Unión en Santa Marta, no le alcanzaría. Finalmente, Nacional saldría victorioso contra Tolima.