Fabián Vargas no se cortó: duras declaraciones por salida de Bodmer

Después de la salida de Jhon Bodmer del banquillo de Atlético Nacional, muchos futbolistas y líderes de opinión del tema deportivo dieron su postura sobre la salida del técnico del cuadro verdolaga.



Uno de ellos fue Fabián Vargas quien dio unas duras declaraciones sobre lo ocurrido con el entrenador bogotano durante el programa el VBAR de Caracol Radio.



El exfutbolista que hace de panelista en el programa radial se mostró triste y furioso a la vez por las amenazas que llevaron al entrenador a renunciar e hizo un llamado a las autoridades para hacerle seguimiento a este tipo de casos que han ocurrido en varias ocasiones en el fútbol colombiano.

"Hoy me siento triste y enojado de que los vándalos vuelvan a ganar, esto no puede pasar en el país. En este sentido puedo llegar a entender a Bodmer, pero si él tomó esta decisión por amenazas, le faltaron pantalones para dirigir a un equipo tan grande como lo es Nacional. Tenía que estar dispuesto y entender las consecuencias que tenía al asumir un puesto como estos. No tenía la capacidad.”, dijo el exfutbolista con pasado en Millonarios, América y otros clubes.



Además, señaló que se le haga seguimiento a este tipo de amenazas y que se priorice la seguridad de quienes se dedican al fútbol profesional.



Vale señalar que tras la salida de Bodmer se confirmó que Juan Camilo Pérez será el DT encargado mientras se decide al nuevo DT y tendrá el duro reto de revertir la serie ante su homónimo de Paraguay en Copa Libertadores.