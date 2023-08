Fabián Vargas no tuvo piedad con Lucas González: ¿Osorio 2.0?

América de Cali no levanta cabeza en el inicio del semestre. Con un saldo de una victoria en siete partidos, el 'Escarlata', bajo las órdenes de Lucas González, sigue dejando varias dudas y la derrota del pasado miércoles dejó en evidencia algunos de los problemas que atraviesa el equipo..



América de Cali se fue al descanso con un resultado cómodo frente al Junior de Barranquilla y, al final, terminó perdiendo por 4-3. Horas después, Fabián Vargas se refirió a la situación del equipo vallecaucano y comparó a González con Juan Carlos Osorio. De igual forma, cuestionó decisiones sus tácticas.

“El cambio fue abrupto, defensivamente siento que el equipo de Guimaraes era más equilibrado. No le llegaban tan fácil, no cometían tantos errores individuales. Muchos de esos errores de la parte individual son concebidos por la idea de juego que tiene el técnico de querer salir sí o sí con la pelota dominada, de no rechazar, meter jugadores en otras posiciones”, señaló Vargas en el VBar de Caracol Radio este jueves.



“Sigo insistiendo, Velasco no es central y lo está exponiendo. Eso le genera confusión y los jugadores no saben que hacer. Estoy viendo casi que retratada una versión de Osorio”, añadió el exfutbolista, que comenzó su carrera en el América de Cali y tuvo un recordado paso por la Selección Colombia.