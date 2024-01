¡Impartirán justicia! Los árbitros designados para la fecha 3

Continúa el inicio de la Liga BetPlay Dimayor en este 2024, y en esta ocasión, la tercera fecha empezará este martes 30 de enero con varios partidos interesantes a desarrollar.

Así fue cómo la Dimayor anunció quienes serán los encargados de impartir justicia para esta jornada que se jugará desde el 30 de enero hasta el 2 de febrero.

Estos son los árbitros encargados para los 10 encuentros de esta nueva jornada del fútbol colombiano.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 3



Martes 30 de enero

Patriotas vs. Águilas Doradas / 4:00 p.m. (Mauricio Mercado - Sucre)



Deportivo Cali vs. Fortaleza CEIF / 6:15 p.m. (David Espinosa - Antioquia)



Equidad vs. Independiente Santa Fe / 8:30 p.m. (Andrés Rojas - Bogotá)





Miércoles 31 de enero

Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto / 4:00 p.m. (Edilson Ariza - Santander)



Millonarios vs. Alianza FC / 6:10 p.m. (Ferney Trujillo - Casanare)



Deportes Tolima vs. América de Cali / 8:20 p.m. (Diego Ruiz - Meta)





Jueves 1 de febrero

Envigado vs. Boyacá Chicó / 4:00 p.m. (Jorge Duarte - Santander)



Atlético Nacional vs. Once Caldas / 6:10 p.m. (Bismarks Santiago - Atlántico)



Junior vs. Independiente Medellín / 8:20 p.m. (Luis Delgado - Valle)





Martes 2 de febrero

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Bucaramanga / 6:10 p.m. (Nicolás Gallo - Caldas)