‘Dicen que tenemos cosas similares, pero él es único’: Esneyder Mena

Este martes, el América de Cali comenzó su preparación para lo que será una nueva edición del clásico vallecaucano, visitando al Deportivo Cali en Palmaseca. Uno de los jugadores que espera estar en óptimas condiciones para este juego es el extremo Esneyder Mena, que por una molestia física no pudo estar disponible el domingo contra el Once Caldas.

En entrevista con el programa radial ‘El Super Combo del Deporte’, el extremo dialogó sobre la posibilidad disputar su primer clásico: “Hasta el momento no he jugado ningún clásico y estoy. ansioso con la ilusión de ver cómo se siente estar ahí y vivirlo. Escucho a los que han estado aquí, los más grandes, me dicen que es algo hermoso lo que se vive ahí y bueno, ansioso con la ilusión de si se da la oportunidad, vivirlo todo… Sí, la verdad será una buena ilusión, pero hay que trabajar, la gente viene trabajando muy bien y se escucha que es algo muy bonito que se vive en ese momento”.



Contó como ha sido el ambiente con sus compañeros: “El equipo viene bien, excelente trabajando, el ambiente está muy bien como todos mis compañeros, la gente viene trabajando de la mejor manera y con buena armonía. Se está trabajando todo, mis compañeros saben lo que tenemos que hacer, solamente estamos atentos a lo que nos dice el míster y aprender cada día más para mejorar en grupo, como familia”.



Esneyder es de Unguía (Choco) y habló de cómo se dio su posibilidad en el fútbol: “En todos los pueblos, todo mundo va y juegan, pero son los planes de mi Dios y como tú te lo imaginas, quien iba a pensar uno por acá y bueno, un privilegio que muchas personas no tienen y agradecido siempre con Dios. A veces me pregunto si no fuera futbolista ¿que fuera uno?, porque son pueblos, situaciones difíciles que casi nadie mira por esos lados”.



Seguidamente complementó: “Tuve la oportunidad con el hermano del Elkin Murillo y gracias a Dios ya varios mis compañeros, entre esos mi persona, se dieron la oportunidad de salir de allá a probar a un club acá en Cali, a Fútbol Paz. Ahí fue que me formé, tenía 16 años. Llegué jugando de volante 10 y acá el técnico que estaba me cambió y me dijo que yo era extremo y terminé siendo extremo”.



Dio detalles de cómo fue su paso por el fútbol mexicano: “De Fútbol Paz fui a Tigres, de México, una bonita experiencia, me terminé de formar allá y gracias a Dios contento, porque aprendí muchas cosas que acá a veces en divisiones menores no se ven. Contento y con ganas de volver si se da la oportunidad”.



Fue interrogado sobre su situación de vida y posición en el campo, la cual es muy parecida a la de Luis Díaz: “Estamos hablando de un gran ‘crack’ como Luis Díaz, él es único en lo que hace, por eso está donde está. Son cosas de admirar en él, es un jugador desequilibrante y por eso está donde está y vale lo que vale. Algunos dicen que tenemos cosas similares, pero él es único”.



También se le preguntó por la presión de sus obligaciones y responsabilidades en un club como el América: “Desde que uno eligió ser jugador profesional siempre vive de presión, debe tener una obligación de ayudar al equipo, en ganar partidos en todo, entonces presión siempre va a haber. Toca trabajarse bien y si te trabajas bien obvio que el profe te va a respaldar, tu trabajas fuerte, el profe ve tu trabajo y él es el que decide si entras o no, todo tiene su cuento. Hay que trabajarse al 100% y estar atento si le toca jugar a uno”.



Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15