Escándalo: penalti que reclamó América de Cali y el árbitro no lo vio

Polémica y escándalo en el partido Envigado FC vs. América de Cali, que terminó empatado sin goles. Al minuto 78, una jugada en el área del local fue reclamada como penalti por el equipo escarlata.



El árbitro Mauricio Mercado no vio mano del defensor naranja, en juego pendiente de la fecha 6 de la Liga II. Sin embargo, el VAR llamó al juez central para que revise la jugada desde varios ángulos.



Y aunque para la mayoría la jugada fue clara, había mano y penalti, sin falta previa de Edwin Cardona, el juez insistió en que no había penal y desestimó la jugada.



De inmediato explotó la polémica, pues los analistas arbitrales en las redes sociales indicaron que sí era penalti y que el árbitro Mercado se equivocó en la decisión.



Terrible: @EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Partido Aplazado

Árbitro: Mauricio Mercado



Minuto 78: Esto no tiene explicación...



Un super penal... Una mano más grande que la catedral de Manizales..



El var lo llama por penal



Y el árbitro dice que no...?



Terrible pic.twitter.com/llgmSxmJTS — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) September 6, 2023

MERCADO SE COMIO PENAL

En el juego @EnvigadoFC vs @AmericadeCali el árbitro Mercado se "comió" una mano GIGANTE de Mosquera del Naranja, el jugador cayó (no hubo falta previa de Cardona) y "cogió el Balón con la mano", el VAR lo llamó por el penal y el árbitro NO lo dió pic.twitter.com/ptCh2QOikG — joseborda (@joseborda1) September 6, 2023