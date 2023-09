América y Envigado empataron en polémico juego en el Polideportivo Sur

América de Cali y Envigado no pudieron romper el cero y se fueron en tablas del estadio Polideportivo Sur este miércoles.



En el primer tiempo, América buscó tener la pelota y manejar los tiempos del juego. La primera chance fue de la visita con Jader Quiñones quien sacó un gran remate de media distancia, pero Johan Parra se lanzó para evitar el primero americano.



Sobre el 22’, América tuvo que gastar uno de los cambios por la lesión de Edwin Velasco quien salió reemplazado por Josen Escobar.

Tras la media hora del juego, el cuadro Escarlata se vio bastante incómodo en la cancha ya que, con la lesión de Velasco, Lucas González optó por un cambio de sistema.



En el 44’ llegó la chance más importante de la visita con Edwin Cardona que buscó centro al arco, pero nadie fue a atacar la pelota.



En la segunda mitad, González hizo tres cambios de arranque para meter a Ramos, Sarmiento y García para buscar más profundidad en ataque.



En el 52, Envigado por poco abre el marcador en una jugada en donde el arquero Soto dejó un rebote en el área y que casi capitaliza Daniel Arcila, pero el jugador no impactó de gran manera el balón.



Sobre el 62’, el partido se estancó en la mitad de la cancha y se volvió más táctico y con pocas llegadas a los dos arcos.



No obstante, para el minuto 76, la cancha se inclinó para América y allí se daría la polémica del duelo en una jugada en la que una mano clara de Cuervo no fue cobrada por parte del árbitro.



Tanto Envigado como América tuvieron el gol del triunfo en los minutos de añadido, pero los arqueros de ambos equipos se vistieron de héroes para cerrar el duelo en empate.



Con este resultado, América es séptimo con 13 unidades mientras que Envigado marcha último del torneo con tres unidades.