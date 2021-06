¿Qué hacía el presidente de Dimayor en el camerino de Millonarios?

Indignación, sospecha e ira, causaron los movimientos de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el último fin de semana, la noche anterior y el mismo día de la final de la Liga BetPlay I-2021 entre Millonarios y Deportes Tolima. En la casa vinotinto no cayó para nada bien un par de gestos del encargado de regir el fútbol colombiano.



Este martes, Gabriel Camargo, presidente del Tolima, campeón de la Liga I, confirmó dos cosas que pasaron con Jaramillo. La primera sucedió el sábado, a pocas horas del partido final: el encargado de la Dimayor se reunió con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios.



“Alguien me contó que los vio, y Jaramillo no me lo desmintió: estuvo con Serpa”, aseguró Camargo en charla con ‘Blu Radio’.



Además, Camargo confirmó que Jaramillo estuvo el domingo en el estadio El Campín. “Lo que no se ve bien es que se la haya pasado en el camerino de Millonarios. No se ve bien y menos para un partido de final”.



Por fortuna no hubo espacio para la polémica posterior, pues el campeón fue Tolima. Aunque no deja de verse mal en algunos lados, y más después de que Gustavo Serpa haya dado declaraciones diciendo que “al fútbol lo sigue manejando una mafia oscura”.