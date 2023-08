Equidad y América se repartieron puntos en un partidazo en El Campín

La Equidad y América de Cali protagonizaron un gran partido en la Liga BetPlay. El compromiso tuvo varios pasajes y los equipos nunca renunciaron al ataque. Los arcos fueron protagonistas debido a la gran cantidad de balones que se estrellaron en los palos.



El partido comenzó con un nivel altísimo y rápidamente, los postes se interpusieron en los goles. En el minuto 4, David Camacho, del cuadro asegurador, remató de zurda desde el punto penal pero el balón se estrelló en el travesaño. Tan solo seis minutos después, un disparo de cabeza de Johan Rojas tuvo el mismo resultado.

Al 18', en una de las primeras aproximaciones del conjunto visitante, Facundo Suárez se movió dentro del área y cabeceó el balón con potencia, sin embargo, el larguero evitó la caída del arco defendido por Washington Ortega.



Luego de varios intentos, llegaron los goles y el primero e ponerse en ventaja fue el América. Suárez tuvo su venganza y luego de un tiro de esquina, ubicó el balón con su cabeza al palo más lejano del portero rival y puso el 0-1. Luego del tanto del argentino, el décimo en lo que va del año, La Equidad respondió y solo 2 minutos después, Francisco Chaverra anotó la igualdad tras una gran jugada de Joan Castro.

Para la segunda mitad, Lucas González mandó a Edwin Cardona al campo de juego y el volante se ubicó por la banda izquierda para centralizarse y aprovechar su remate de media distancia. También ingresaron Carlos Darwin Quintero, que volvió a convocatoria después de perderse unos compromisos por molestias físicas, y Adrián Ramos que reemplazó a Suárez a falta de 15 minutos para el final.



Esta parte no tuvo tantas ocasiones, sin embargo, ambos equipos siguieron intentando romper la paridad y no renunciaron a ir al frente. Con remates de media distancia, buscaron sorprender a los porteros pero no fue suficiente.



En el minuto 89, Equidad tuvo una oportunidad de irse con los tres puntos pero un error en la definición, y una gran atajada de Jorge Soto, ahogaron el grito de Kevin Salazar.

Con esta paridad, La Equidad quedó con 6 unidades y América con una menos. En la siguiente fecha, el conjunto bogotano se quedará en la capital del país y volverá a El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe. El equipo dirigido por Lucas González, por su parte, jugará un partido que promete muy buen fútbol ante el DIM.