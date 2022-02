Envigado y Nacional miden fuerzas: atractivo duelo en Ditaires

Envigado Fútbol Club recibe a Atlético Nacional, este martes, desde las 8:05 de la noche en el estadio Metropolitano de Itagüí, por la séptima fecha en la Liga I-2022. La ‘cantera de héroes’ buscará un triunfo para acomodarse en la tabla. Al frente están los verdolagas quienes buscarán seguir con su buena racha de partidos como visitante, luego de un empate amargo en el Atanasio contra Alianza Petrolera.

Envigado, sin complejos, quiere plantarle cara a Nacional



Tras la derrota sufrida como visitante contra Unión Magdalena en Santa Marta, Envigado Fútbol Club confía en imponerse en Ditaires contra uno de los rivales que ellos mismos han catalogado como de los más fuertes en la Liga. Los naranjas recuperaron al zaguero paraguayo Francisco Báez para este encuentro.



Alberto Suárez, entrenador naranja destacó las virtudes de Nacional, pero espera en poder salir victorioso. “Tenemos una linda sensación de enfrentar a un gran rival, es el equipo más grande de Colombia, con una gran estructura, con un técnico que quiero mucho. Cuentan con una gran organización, pero queremos superar y haremos todo lo posible por vencerlos”.



En cuanto a la recuperación del equipo, Suárez detalló que “todo está muy aplicado a los departamentos médicos, por la recuperación y demás. Venimos de hacer un viaje duro con escalas y demás. Pero nuestros médicos son muy buenos, ellos están haciendo un gran trabajo. Desde lo táctico, hemos realizado algunos movimientos, conociendo las ventajas de Nacional y enfocados en los defectos que son pocos, pero los tienen”.



El estratega lamentó el no poder jugar en el estadio Polideportivo sur, debido a la escasa iluminación en el escenario envigadeño. Sin embargo, agradeció a la Alcaldía de Itagüí por su buena disposición para prestarles el estadio Ditaires, no solo para este partido, sino para unas prácticas previas realizadas en la semana pasada. “La cancha de Ditaires es buena, linda. Estamos agradecidos con Itagüí por la acogida que nos hacen al equipo. Hubiésemos querido jugar en nuestra casa, porque es más cómodo, pero por el tema de la luz nos tenemos que desplazar. Esperamos hacer un gran espectáculo y que todos puedan disfrutarlo”.



Finalmente, el técnico de Envigado valoró que Yaser Asprilla se haya quedado este semestre en el equipo y cree que, con continuidad, podrá mostrar ese buen nivel que le significó estar en la Selección Colombia de mayores, además de ser vendido al fútbol inglés. “Yaser es un gran jugador, poco a poco va subiendo a su nivel, es un gran ser humano y seguramente va a sumar minutos importantes en este partido para que pueda llegar a la necesidad de aportar su talento para Envigado”.



Nacional tiene la obligación de ganar en Envigado para recuperar lo perdido en el Atanasio



Con el empate del pasado viernes, las cuentas de Atlético Nacional para llegar a la meta de los 30 puntos y asegurar la clasificación entre los ocho se complicaron un poco. Los verdolagas necesitan sumar como visitante si quieren compensar lo perdido en casa y este martes, tendrán una gran oportunidad en el sur del Valle de Aburrá.



Los dirigidos por Alejandro Restrepo contarán con el regreso de Emmanuel Olivera al grupo de convocados, luego que el argentino superara el covid 19 y tuviera varios días de entrenamiento para acondicionarse físicamente. Con lo ajustado del calendario y pensando en la serie de la Fase II en la Copa Libertadores, Nacional podría tener rotación en algunas posiciones del campo en su alineación titular.



"En cada entrenamiento intentamos mejorar la idea de juego, en torno a lo que nos proponen los rivales. En cuanto a los resultados, en la medida que entrenemos de la mejor manera la toma de decisiones, podremos mejorar esa parte. En el Atanasio nos sentimos muy cómodos, en nuestra cancha, con nuestra gente", indicó Restrepo.



Sobre el regreso de Olivera, el estratega comentó que "Emmanuel (Olivera) está muy bien, hizo varias sesiones de entrenamiento luego de su convalecencia y para este partido estará convocado".



En cuanto al rival, Restrepo expresó que "Envigado es un equipo que viene trabajando muy bien en la proyección de jugadores jóvenes Son muy competitivos resaltamos su trabajo colectivo y el buen rendimiento en el último semestre. Nosotros debemos estar concentrados, ser intensos y que nuestra idea de juego se sostenga".



Analizando el rendimiento del equipo, Restrepo opinó que "en el juego, el equipo tuvo en el último partido muy buenas sensaciones. Nos estamos dedicando en los últimos entrenamientos a la recuperación y fortalecer la toma de decisiones. Falta definir mejor, enfocar las jugadas para resolver mejor y que todo lo bueno se va reflejado con el resultado. Entramos en una etapa importante, viendo qué jugadores necesitan descanso y ritmo, pensando en los diferentes escenarios que vamos a enfrentar. Estamos analizando hacer algunas rotaciones".



Además, "intentamos aplicar nuestra idea de juego en todas las canchas. Cada uno tiene una manera de dirigir, en los entrenamientos soy muy participativo, dándoles información a los jugadores y en los partidos soy una persona tranquila, buscando tomar las mejores decisiones".



Datos entre Envigado Fútbol Club y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club, disputaron 79 partidos, de los cuales los verdolagas se impusieron en 39 contra 18 de los naranjas. Mientras que 22 empates completan el historial. En cuanto a goles marcados, 82 fueron a favor de la ‘cantera de héroes’ y 119 de los verdes.



El máximo goleador de los juegos entre verdes y naranjas es Néider Morantes, quien con Envigado marcó ocho goles. Por Nacional, Víctor Hugo Aristizábal fue el goleador con seis tantos.



Desde su segundo ascenso a primera división en 2008, Envigado y Atlético Nacional ha disputado 29 partidos por Liga, con siete triunfos naranjas, siete empates y 15 victorias para los verdes. 36 goles a favor y 49 en contra.



La mayor goleada de Envigado a Nacional en su historia se dio el 30 de abril de 2019 en el estadio Polideportivo sur con goles de Neyder Moreno, Alexis Zapata, Michael Gómez y Cristian Arrieta, fue partido por la fecha 19 de la Liga I-2019.



La mayor goleada de Nacional a Envigado fue el 22 de marzo de 1998, por la novena fecha del campeonato colombiano. En aquella oportunidad, los verdolagas se impusieron por 1-5 sobre los naranjas con goles de Alex Comas, Oswaldo Mackenzie, Henry Zambrano, Víctor Marulanda y Carlos Andrés Vásquez. Por el local, descontó Víctor Cortés.



Atlético Nacional no vence a Envigado Fútbol Club como visitante desde el 24 de septiembre de 2017, cuando jugaron por la fecha 13 de la Liga II-2017. En aquella oportunidad, los verdolagas se impusieron 0-2 con doblete de Dayro Moreno. De aquellas nóminas, Iván Rojas sigue en los naranjas y Felipe Aguilar en los verdes.



Atlético Nacional ha jugado hasta el momento 20 partidos en el estadio Ditaires (11 en Primera División y 9 en Copa Colombia), su balance es de nueve victorias, siete empates y cuatro derrotas, ha anotado 31 goles y ha recibido 22. Su primer partido fue Atlético Nacional 1-1 Envigado jugado



el 21 de febrero de 1999, los goles fueron de Alex Comas a los 15 minutos del primer tiempo para Nacional y Hugo Gallo a los 18 para Envigado. (Dato de Javier Danilo Correa).



Alineaciones probables



Envigado Fútbol Club: Felipe Parra; Santiago Jiménez, Francisco Báez, Yilmar Celedón, Daniel Londoño; Iván Rojas, Wilder Guisao, Yaser Asprilla, Diego Moreno, Juan Manuel Zapata, Jesús Hernández.

D.T.: Alberto Suárez.



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Jhon Duque, Nelson Palacio, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Árbitro: Kéiner Jiménez (Cesar)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)

T.V.: WIN Sports +





