Envigado vs Nacional, a puerta cerrada: decisión de la Alcaldía

Este sábado, Envigado Fútbol Club informó mediante un comunicado que para el partido por la primera fecha en la Liga II-2021 frente al Atlético Nacional, no contará con público debido a que la ocupación de las salas UCI siguen siendo superiores al 85% y el porcentaje de vacunación no alcanza para que se pueda efectuar el ingreso de hinchas al estadio Polideportivo Sur.

“El Envigado Fútbol Club S.A., informa a la opinión pública, medios de comunicación, periodistas, aficionados e hinchas en general, que tomando en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional frente al ingreso de público a los partidos de la Liga BetPlay 2021 II, la Alcaldía de Envigado en conjunto con la secretaria de salud del municipio, el INDER Envigado y nuestra institución, amparados en la resolución #777 del 2 de junio de 2021, ha decidido que por la ocupación UCI del departamento y el porcentaje de vacunación de nuestro municipio, cifras que no alcanzan las determinadas en la resolución, no se permitirá el ingreso de público para el partido del domingo 19 de julio, valido por la fecha #1 de Liga BetPlay entre Envigado FC vs Atlético Nacional”, detalló el equipo naranja.



Sobre futuros encuentros que puedan contar con hinchas en el escenario envigadeño, el club se comprometió en seguir trabajando, de la mano con la alcaldía del Municipio y con todas las medidas de bioseguridad, priorizando la vida de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.



Por su parte, el equipo permitirá el acceso de un número determinado de periodistas y fotógrafos con previa inscripción y que estén acreditados ante Dimayor desde 2020.



