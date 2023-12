Presidente de Millonarios confirma refuerzos en 'laterales y ataque'

Millonarios está activo en el mercado. De eso no hay duda. ¿Pero qué considera prioritario de cara a los retos del 2024? Es lo que ha explicado el presidente Enrique Camacho.

El directivo explicó, en charla con El Alargue de Caracol Radio, que se atienden todas las solicitudes del técnico Alberto Gamero pero guardando unos mínimos de prudencia en las decisiones.



“Nosotros hicimos un proceso de renovación y compra de derechos de jugadores para garantizar que tuviéramos posiciones seguras para el campeonato, tanto en Colombia como en la Libertadores”, dijo.



Se refiere a las renovaciones como la de Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Daniel Cataño, Alberto Gamero, entre otras.



Pero todos saben que los refuerzos ya son más que urgentes: “Ahora estamos complementando con algunas posiciones que nos parecía importante fortalecer, que son los laterales y el frente de ataque”, detalló.





Se dice que Santiago Giordana y Nicolás Giraldo están a horas de firmar sus contratos pero en realidad el hincha anhela un fichaje verdaderamente rutilante.



“Seguiremos mirando, recuerden que la Libertadores empieza en abril, entonces tenemos tiempo para no precipitarnos y consolidar un equipo serio”, concluyó el directivo, apelando a la prudencia.



La meta de la Libertadores no lo hace comprometerse, pero sí que entiende que es la gran tarea azul en 2024: "Avanzar hasta donde podamos, con todo el ímpetu del caso. Prometer que queremos llegar a una fase o a la otra, sería una cosa más romántica que realista... Esperemos contar con la suerte, que no nos toquen grupos tan severos como nos ha tocado en el pasado, pero Millonarios tiene capacidad para avanzar”, concluyó.