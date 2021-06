En nombre de Yesus: emotivo adiós del América a uno de sus campeones

América de Cali le dio este martes oficialmente la despedida a Yesus Cabrera. Se sabía que el club no aceptó la solicitud de un alto reajuste de salario y las posibilidades de continuar, ahora con el proyecto de Juan Carlos Osorio, eran prácticamente nulas.



Este mes se venció el contrato que lo ligaba a la institución, no hubo acuerdo para renovar y por eso le tocará a su representante buscarle equipo en Colombia o en el exterior. Lo de Junior no ha pasado de un rumor, según la Gerencia Deportiva, se menciona a Turquía como su probable destino.



El volante cartagenero terminó así su segundo ciclo con los ‘diablos’: Llegó en la temporada 2015-2016, pasó luego a Pasto y Once Caldas, pero a partir de su regreso en el segundo semestre de 2018 fue jugador destacado en los títulos de 2019 y 2020, en este último partiendo desde la primera línea al mando de Juan Cruz Real y con goles importantes.



Así fue la despedida del club para Yesus:





Aunque también se fue Rafael Carrascal a Cerro Porteño, el técnico Juan Carlos Osorio le ha dado confianza al chileno Rodrigo Ureña para que continúe, al mismo tiempo que regresaron Carlos Sierra y Gustavo Carvajal, después de estar con el Tolima, y Levante de España, respectivamente.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces