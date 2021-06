Pompilio Páez y los objetivos con América para en el segundo semestre

Esta semana regresó al América de Cali tras 33 años de haber pasado como jugador y ahora como asistente técnico espera hacer parte de un proyecto exitoso que tiene como objetivos definidos la consolidación de las divisiones menores y la recuperación de las buenas actuaciones a nivel internacional.

Lo que sí sorprendió fue su ausencia en el recorrido del pasado sábado que la Alcaldía de Cali programó con Juan Carlos Osorio para conocer las adecuaciones que se realizan en el Estadio Pascual Guerrero, la casa del equipo rojo. Según conoció FUTBOLRED, salió positivo en las pruebas PCR, por lo que deberá guardar el aislamiento respectivo.



Tres días antes había entregado sus puntos de vista sobre los objetivos en el elenco vallecaucano. Acerca de la forma en que recibió la vinculación al club escarlata, señaló que “tuve un paso fugaz por el América como jugador, en ese momento era el mejor club del país, el mejor equipo, muy orgulloso de haber compartido con grandes jugadores, ya hechos, maduros internacionalmente, tener a (Julio César) Falcioni en el arco, a (Juan Manuel) Battaglia con sus tiros libres, a (Ricardo) Gareca con su definición, a Willington Ortiz con su gambeta y habilidad. Y muchos otros, ‘el Hombre de Hierro Luis Eduardo Reyes, ‘Pitillo’ Valencia, (Gabriel) Chaparro y ver surgir algunos jóvenes que con el tiempo les llamaron los ‘Pitufos’, como Alex Escobar, Anthony de Ávila, (Miguel) ‘Niche’ Guerrero, ‘el Pony’ Maturana, Álvaro Aponte. La verdad fue un momento muy importante para mí como jugador y viví los compromisos de esa época con los equipos grandes”.



De igual forma, se refirió a la exigencia inmediata en el mes de julio: “Ahora estamos desde otro ángulo como cuerpo técnico con el profesor Osorio, con una gran ilusión, y el primer partido será a nivel internacional en la Copa Suramericana ante el mejor equipo de Brasil para mí en este momento, el Atlético Paranaense, dirigido por Paulo Autuori, un conjunto muy moderno tanto en defensa como en ataque, con muy buenos comportamientos, va a ser un adversario de mucho peso, tenemos la ilusión de volver a la Copa Libertadores”.



En cuanto a lo que ha sido su relación laboral con Juan Carlos Osorio señaló que “soy un privilegiado de estar con uno de los mejores entrenadores del mundo, afortunadamente nos une una relación de amigos, de compañeros de trabajo durante 40 años, es un honor trabajar con él porque el 90% de ese tiempo lo compartimos hablando de fútbol, Juan me ha ayudado mucho en mi carrera porque me ha estructurado, porque nos respetamos, porque tenemos ideas muy afines y grandes ilusiones, estamos al frente de un reto grande con América de Cali, con el fútbol colombiano y con cada uno de los jugadores, que como seres humanos tienen una gran ilusión de representar a uno de los clubes más grandes de Colombia y vamos liderar ese proyecto para que volvamos a figurar a nivel internacional y volvamos a soñar con disputar una copa internacional”.



El acercamiento de entrenadores de las divisiones menores que trabajan con la institución también hace parte de las tareas trazadas: “El trabajo es de apertura, a los clubes que hemos ido están las puertas abiertas sobre todo para los formadores, entrenadores, estrategas, en los entrenamientos y vamos a compartir con ellos, con el profesor Osorio, para hablar con ellos de la formación de todas nuestras fuerzas básicas para todos ellos. Ahora, nosotros no somos los dueños de la verdad, también tenemos muchas cosas qué aprender, pero entre todos como trabajadores de equipo vamos a aportar cada uno desde su puesto y responsabilidad para buscar lo mejor en las fuerzas básicas de América. Nuestra ilusión en corto tiempo es tener en Cascajal tres campos en los que podamos invitar a la Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20, por lo menos una o dos sesiones en la semana, lo vamos a coordinar y a hacer muy pronto, porque hemos identificado que es una de las falencias que tenemos es una muy buena competencia. Es una labor académica que quiere hacer el profesor Osorio, de intercambiar ideas y sean beneficiados todos los jóvenes de esas fuerzas básicas para que a futuro podamos tener grandes jugadores en la institución”.



Consultado por el tiempo que cree se llevarán en implementar el modelo de juego, dijo que “la idea que tiene el profesor Osorio es propositiva, en ese sentido que quiere ser protagonista, que va a respetar la pelota, va a tratar de someter al rival, de buscar a través de esas asociaciones las interacciones con el balón a través de nuestros jugadores el arco rival. Hay otros entrenadores que le apuntan a ser reactivos, a nosotros nos gusta ser propositivos. No es el modelo de juego del profesor Osorio, ahora es el modelo de juego del América, de este nuevo América, con una idea clara que se va a ejecutar en cada entrenamiento, lógicamente que cada uno de nuestros jugadores le da esos matices al modelo, independientemente del puesto que desempeñen, no es lo mismo un lateral que un marcador, esa construcción no podemos decir son 50 sesiones, dos meses o tres meses, va a depender de muchas situaciones, la idea de juego si es clara, sin quitarle la creatividad a nuestros futbolistas, lo iremos construyendo en el día a día”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces