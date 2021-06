Nacional sigue armando su nómina para la Liga: posibles refuerzos

En su segunda semana de entrenamientos, Atlético Nacional sigue en la depuración de su nómina de cara al segundo semestre del año, donde afrontará la Liga II-2021 y la Copa Colombia 2021 en donde arrancará su participación desde los cuartos de final.

Con la inminente llegada de Felipe Aguilar, el verde avanza en la búsqueda de un volante de marca, un lateral izquierdo, un enganche y un delantero. Aunque son muchos nombres los que se manejan, el equipo sigue en varias negociaciones donde ese sentido de recuperar la identidad y repatriar jugadores es la consigna.



Sobre Alexander Mejía, Libertad de Paraguay comenzó su pretemporada el pasado lunes 21 de junio con los exámenes médicos. En territorio guaraní es un misterio si el barranquillero se encuentra en ese país, mientras que en sus historias de Instagram apareció esta mañana entrenando en un gimnasio que no es del club. Sobre la negociación, FUTBOLRED conoció que el volante recibió una oferta salarial, en el ‘gumarelo’ no tendrían problema en cederlo por el tiempo que le queda de contrato (diciembre de 2021), siempre y cuando los verdolagas se hagan cargo de su salario. Se espera que entre martes y miércoles haya luz verde.

Desde Paraguay, aseguran que el jugador está en Asunción buscando rescindir su contrato para regresar al fútbol colombiano.



Para el puesto de lateral, Nacional estaría interesado en Álvaro Angulo, jugador de Águilas Doradas quien, a pesar de ser lateral derecho, sabe jugar como lateral izquierdo y volante carrilero. La experiencia en la negociación con Daniel Muñoz, jugador ‘dorado’ que pasó por el verde y ahora está en el fútbol belga es un buen precedente para que haya un nuevo negocio entre las partes. No obstante, en América y Junior siguen de cerca el tema y estarían en la puja por el jugador tumaqueño de 24 años.



En cuanto al enganche, el tema es un poco complicado, aunque un jugador que puede jugar tanto de media punta como atacante sería Dorlan Pabón. El antioqueño está con Rayados de Monterrey y tiene contrato hasta junio de 2022. En el club mexicano no tendrían problema en cederlo a Nacional, e incluso poner hasta el 40 por ciento de su salario, actualmente trabaja con el equipo regiomontano.



El tema de su negociación no es fácil, es el segundo jugador mejor pago de aquel conjunto, con un sueldo cercano a los 93.000 euros por mes (poco menos de 500 millones de pesos). Además, hay otros clubes mexicanos y de la MLS interesados en sus servicios. A Nacional le podría convenir, que desde su circulo cercano quieren que regrese al país, los hinchas aclaman por él en redes sociales y la pelota estaría en la cancha del habilidoso jugador de 32 años.

En cuanto a las salidas, Nicolás Hernández y Michael Chacón entrenan aparte del grupo y le están buscando equipo, Sebastián Guerra y Agustín Cano irían al Valledupar para tener más fogueo y sumar minutos en el equipo de ascenso. Neyder Moreno ya entrena con Independiente Santa Fe y esta tarde firmaría su contrato.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8