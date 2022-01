¿Fue el dinero? El motivo por el que no llegó Duque a Millonarios

El entorno de Millonarios ha estado movido, debido a las declaraciones que el máximo accionista, Gustavo Serpa, dio en el programa El Vbar de Caracol Radio. A estas alturas, solo ha llegado Álvaro Montero y José Cuenú (falta oficializarlo) como refuerzo para el 2022, mientras tanto, se sigue especulando sobre quienes serán los reemplazos de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, dos de los futbolistas con mejor rendimiento de los azules en el anterior campeonato.



Se especulaba con el retorno de Jhon Duque, quien fue descartado por Atlético San Luis de México, sin mostrar todo su talento en la Liga MX. Ante la situación del ingeniero, habló el máximo accionista azul, acerca de si hubo o no contactos con el volante.



“Nosotros tenemos un enorme aprecio por Jhon, fue un jugador que prácticamente lo sacamos nosotros al estrellato cuando lo trajimos como refuerzo. Él se fue a San Luis, creo que jugó muy poco y volvió a Colombia. Tenía una pretensión lógica y respetable de seguir manteniendo su ingreso, como lo tenía en México” señaló Serpa, ante una eventual contratación del excapitán embajador.



Además, agregó otros motivos para no tener en cuenta al bogotano “Nosotros hicimos un razonamiento que fue sencillo, tenemos un jugador en su puesto que se llama Stiven Vega, que fue el mejor volante de Colombia, es un jugador excepcional que tiene 23 años. Teníamos que traer a Jhon pagando un dinero que en nuestra razón no tenía sentido porque es un jugador que no vuelve siendo el mejor. Nos tocaba pagar un número irracional por un jugador que sería suplente. La decisión de él es respetable, así no nos guste a los hinchas de Millonarios que se haya ido a Nacional”.



El cuadro embajador también trabaja en la consecución de sus otras incorporaciones, a la espera de confirmar a Diego Herazo.