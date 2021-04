No podía faltar... Pimentel estalló en redes tras el descenso de Chicó

Este domingo quedó definido el descenso en Colombia. Deportivo Pereira goleó 4-2 al Pasto y Boyacá Chicó no pasó del empate contra Jaguares, aspecto que condenó al cuadro ajedrezado.

Como era de esperarse, Eduardo Pimentel habló de lo ocurrido con su equipo y denunció “irregularidades” a lo largo del campeonato.

A través de su cuenta de Twitter, el exfutbolista publicó dos trinos que se llenaron de interacciones en cuestión de minutos. En primera instancia manifestó que su “determinación” es la de “combatir y denunciar la corrupción en el arbitraje y en el fútbol”; en segunda, tildó a la liga colombiana de “irregular” por supuestas actuaciones en su contra.

​“Si somos un FASTIDIO por nuestra DETERMINACION d COMBATIR y DENUNCIAR la corrupción en el arbitraje y en el futbol? pues AGUANTENSELA q sea un FASTIDIO,NO he terminado y CREO Q DEMORARE.ANTE la derrota TRABAJAR,TRABAJAR y SEGUIR TRABAJANDO,relajasen MAMERTOS q aquí para todos hay”, escribió en Twitter.



“MENOS MAL c acabo esta liga IRREGULAR,los SAPOS q a TODOS nos toco TRAGARNOS fueron ANORMALES,tristes claro porsupuesto,pero NO es la primera vez ni va a ser la ultima,con la FRENTE EN ALTO agradeciéndole a todo este gran grupo q tuvo q soportar lo INDECIBLE,a Dios y a la familia”, complementó.



Chicó jugará el Torneo BetPlay 2021-II desde el mes de julio, pero podría regresar a fin de este mismo año. Recordemos que el ajedrezado ha descendido tres veces en los últimos cinco años.

