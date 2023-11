Méndez tiró presión a Peirano: 'El técnico responde por el proyecto'

Eduardo Méndez dio la cara como presidente de Santa Fe tras un año 2023 para el olvido en materia de resultados deportivos.

El directivo repasó los errores cometidos en al administración de Hubert Bodhert, el manejo del grupo tras sus explosivas declaraciones y el desarme del proyecto que, se esperaba, fuera a largo plazo.



"No hay que agachar la cabeza. Trabajar y recomponer todo lo que se hizo mal. Ojalá el 2024 nos traiga muchas alegrías. Estuvo Harold, nunca medí la presión que hubo contra él, en el segundo semestre le apostamos a un técnico que venía con unos proyectos y pensamos que podíamos iniciar un proceso con él, pero desafortunadamente es otro ambiente el que estaba viviendo, las tensiones, las presiones las cobran mucho acá en Bogotá y la hinchada santafereña. Tocó dar ese paso y recomponer el camino", dijo en charla con el diario As Colombia.



Justamente pensando en la próxima temporada, porque en esta no peleó en Liga, en Copa ni logró cupo a torneo internacional, dio varias noticias.



Lo primero, habló del plan de Pablo Peirano y de paso le soltó la presión: "El que debe responder por el proyecto es el técnico. No se puede decir que le armo el equipo a algún técnico. Cuando me tocó tomar lo de Harold y lo de Bodhert lo hice con toda la tranquilidad porque ellos tuvieron la oportunidad. Ellos estudiaron y son los que me dicen ‘presidente este me gusta’. Yo entro a negociar y si puedo bienvenido, si no le digo ‘está difícil profe’”, dijo.

​

Así las cosas, al DT uruguayo le traerán entre 7 y 8 refuerzos para la próxima temporada: "Santa Fe tiene los recursos para tratar de darle gusto a lo que el técnico está pidiendo. Los nombres que se han barajado son interesantes, importantes y que se acomodan al sistema que el quiere. No hay extranjeros, de Uruguay me recomendaron un jugador, leí su nombre, hizo el estudio y dijo que le gustaría tenerlo acá. No he hablado con ese jugador, pero ya se quien es su empresario, vamos a hablar", detalló Méndez.



¿Se va Rodallega?

​

El presidente 'cardenal' anunció que ya salió el primer 'peso pesado' y que habrá otras salidas por mutuo acuerdo: "Fabián Sambueza ya se fue, ya se despidió. Opté previo concepto de los abogados laboralistas de mandar a todos los jugadores, o en su gran mayoría a vacaciones". Se une a Viáfara, quien no entró en los planes del DT, pero sigue el arquero Anthony Silva.

​

Sobre el temor de ver salir a Rodallega, el dirigente fue enfático: "Hugo tiene un contrato hasta diciembre de 2024. Lo ampliamos hace un mes, hemos hablado en diversas oportunidades, el también se preocupa porque el quiere ganar acá. La relación con Hugo es de los mejores, no tengo una sola queja de él. El me ha manifestado que se quiere ir de aquí ganador, no hay la menor posibilidad de que se vaya".