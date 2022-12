Méndez responde dardo de Ómar Pérez: 'nunca se acercó a pedir ayuda'

Ómar Pérez se despidió oficialmente del fútbol en un partido disputado en estadio El Campín, pero el evento dejó un detalle incómodo en el aire: "Aunque algunos nos quieran borrar de la historia de Santa Fe, siempre estaremos con ustedes", dijo el argentino, lo que muchos interpretaron con una indirecta al presidente del club, Eduardo Méndez.

Es claro que el dirigente y el ídolo no tienen una relación cercana y en su momento se informó, desde el entorno del ex futbolista, que el club no quiso ayudar en el partido de despedida del jugador que ayudó a cambiar para siempre la historia del club cardenal.



Pues el propio Méndez, en charla con W Radio, respondió a los señalamientos: "Primero que todo, quiero manifestar que Alfonso Cañón es estandarte nuestro, usa nuestros uniformes, recibe un aporte económico mensual, entonces no veo por qué él no pueda usar la camiseta de Santa Fe. Ahora, el día 30 de noviembre, se me acercó por primera vez el señor Gonzalo Villalón, que es un empresario, y me manifestó que iban a hacer un partido de despedida de Omar Pérez, pero a mí no me invitaron ni me llamaron para hacerme partícipe de ese partido. No hay un requerimiento donde pidan usar la camiseta. No son 15.000 ni 20.000 los santafereños que en algún momento le tenemos que agradecer a Omar Pérez, son muchos más los que no pudieron ir", dijo, otro dardo en medio de la polémica.



"Yo vi un negocio para recaudar fondos, pero nunca se me acercaron oficialmente. El señor Omar Pérez, a quien yo admiro, respeto y le agradezco todos los títulos que nos dio, nunca se acercó a las instalaciones del club a solicitar que le ayudáramos en un espectáculo privado que él hizo junto a un empresario".



Más claro quiso ser: "Juro por mi madre santa, que en paz descanse, que él nunca se acercó a pedir colaboración. No voy a mentir y poner la memoria de mi madre en medio. Que se le deba plata es mentira; por el contrario, al señor Omar Pérez se le dio aproximadamente un millón de dólares de las arcas de Santa Fe para reconocerle lo que había hecho. Los anteriores directivos, incluso, prefirieron darle esa donación antes de pagar unas deudas que todavía están pendientes. Este mes hay que pagar aproximadamente $2.000 millones de pesos de retención en la fuente de una deuda de hace varios años", detalló, lo que sumó a la enemistad entre ambos y seguramente molestará al ídolo por la revelación de información que considera privada.



"Reconozco a Omar como exjugador, le agradezco todo lo que nos dio. sé que es un buen empresario porque hoy tiene una escuela de formación y un restaurante y este es un negocio más que organizó para recoger fondos para beneficio propio. Santa Fe no le debe un peso", insistió el presidente cardenal.



Méndez dio más detalles que suman a la discusión: "Con Omar Pérez yo hablé en el apartamento de una periodista llamada María Elena Chavarro y no hubo ningún problema. Allá estaba con Centurión y con Cabrera antes del título del 2012. Le agradecí, le reconocí y le di ánimos para que lográramos ese título. Es la única y la última vez que hablé con él. Nunca fue a las instalaciones del club y no conozco de alguna dificultad con otro directivo... Yo cuando organizo un acto privado, como él lo hizo... él tenía, y si quería que Santa Fe participara, con gusto lo hubiéramos hecho. Lo único que se acercó el señor Villalón y ya estaba todo organizado. Él llevó la comunicación y yo no obstaculicé ni prohibí. Dije que todo el que quiera puede ir. La verdad, fueron muy poquitos, 18.000 hinchas, creo. Fueron muy poquitos para lo que se debía agradecerle. Pero si a ti no te invitan a una reunión, ¿tú vas a asistir? Yo no voy a aparecer en el matrimonio de mi mejor amigo si él no me invita", concluyó.