Edgar Guerra no ha renovado y Millonarios tomó cartas en el asunto

Millonarios acaba de coronarse campeón de la Superliga BetPlay frente a Junior en El Campín y el equipo dirigido por Alberto Gamero ha logrado contar con varios jugadores, pese a las bajas.

Sin embargo, uno de los temas más importantes que tiene las directivas es el de las renovaciones y Edgar Guerra aún no ha estampado su firma, por lo que su futuro es totalmente incierto.



Guerra fue importante contra Medellín en la primera fecha y anotó tripleta, pero eso no fue suficiente para que el jugador logre firmar la renovación, por lo que eso ya estaría generando algo de incomodidad para las directivas.



De acuerdo a información del periodista Diego Rueda, Edgar Guerra no ha querido renovar, pues Millonarios le pasó la oferta para extender su vínculo desde hace seis meses, pero el jugador sigue prologando su respuesta.



La Razón por la que no quiere renovar es simplemente porque el deseo de Guerra es salir al fútbol del exterior y desde hace varias semanas se ha rumorado que tendría ofertas.



De hecho, Rueda mencionó que una de las decisiones que habría tomado Millonarios con Guerra es que ha sido castigado y no será tenido en cuenta para los próximos partidos, siendo eso la explicación por la que no apareció en el listado de convocados para el duelo contra Atlético Bucaramanga por la fecha 2 de Liga.



Por ahora, el futuro de Edgar Guerra es totalmente incierto y lo pensado por el jugador es culminar su contrato que vence en junio e irse libre. Lo cierto es que no viajó a Bucaramanga y no se sabe cuándo podría volver a tenerlo disponible el técnico Alberto Gamero.



Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos — Diego Rueda (@diegonoticia) January 27, 2024



Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a Atlético Bucaramanga y Edgar Guerra es uno de los ausentes.