Nostálgico adiós de Vergara: mensaje que sacará lágrimas en América

Duván Vergara, uno de los jugadores más importantes del América de Cali bicampeón, se despidió a través de un emotivo video. El jugador partió a México para jugar con Rayados de Monterrey, pero antes dejó palabras de agradecimiento para directivos, extécnicos, jugadores e hinchada. Se declaró un enamorado de los 'Diablos Rojos'.

"Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron. Llegó un señor loco que confió en mí y en mis capacidades, y me dio la oportunidad. Estoy agradecido siempre don Tulio, acuérdese que plata no hay", recordó.



Vergara le agradeció al exentrenador de los 'Diablos Rojos', Alexandre Guimaraes, a quien señaló de haberle devuelto ese fútbol callejero. "Me dio esa confianza el profesor Alexandre Guimaraes, mi viejo, mi papá. Me devolvió ese fútbol callejero que llevo dentro (...) Partido a partido me fui enamorando cada día más de una hinchada loca, pero reloca, que no dejaba de apoyar jamás".



Le dejó palabras a sus compañeros y recordó también la conquista de la estrella 14. "Tuve opciones de irme y no lo quise así. Quise quedarme con esa locura que se te incrusta en la piel. Me erizaba cuando coreaban mi nombre".



El extremo cordobés también le agradeció a Juan Cruz Real: "él sigue confiando en mí y apuesta por un poco de muchachitos que nos aportan para obtener la 15. América vuelve al lugar que le pertenece (...) Me voy tranquilo porque llegué a ser feliz a millones de personas con mi forma de jugar. El número 11, ese que contagió a todos con su buen fútbol, les dice hasta luego. Un club hermoso lo enamoró".



Vergara finalizó su video de despedida dejándole palabras especiales a Michael Rangel, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Marlon Torres, Luis Paz y Adrián Ramos.