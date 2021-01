¿Su salida es inminente? Días decisivos para el futuro de Vergara

Aunque en varias oportunidades se ha hablado de la salida del extremo Duván Vergara, el jugador más costoso en el mercado para el fútbol colombiano, se mantiene en el equipo. Sin embargo esta situación podría cambiar y los próximos días serían claves. Tulio Gómez ya confesó que hay cuatro ofertas.

Y es que Vergara, es según Transfermarkt.co el jugador más valioso del fútbol colombiano en este momento, superando incluso a Miguel Ángel Borja -jugador de Palmeiras a préstamo en Junior- goleador de Liga 2020 y que integra la nómina mejor cotizada del país.



En charla con 'El Aguante Rojo', el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez se refirió al futuro de Vergara, que sigue siendo una incógnita. El atacante tiene un valor en el mercado de 4.5 millones de euros y viene de tener una gran temporada donde jugó 26 partidos, marcó nueve goles, asistió en cuatro oportunidades y conquistó el título de Liga.



En el programa Nexo de ESPN, Juan Cruz Real ya había dado luces durante la semana de la posible partida de su extremo. “A mí me gustaría tener a Duván Vergara todo el año, pero yo no puedo ser egoísta. Como todo jugador quiere tener más desafíos y él se merece esa oportunidad de dar un salto al exterior”.



¿Acaso ya se preparan para dejar partir a Duván?, lo cierto es que el escarlata está acelerando la negociación por Steven Mendoza, también extremo, y a quien muchos ven como el posible reemplazante de Vergara. ‘Makelele’ está en Amiens de Francia y solo sale en venta. Una situación similar a la de Duván, a quien solo se llevan bajo compra.



Tulio le dijo al medio de aficionados escarlatas que “Duván es el mejor jugador de la liga colombiana, sin desconocer que hay otros muy buenos como (Miguel) Borja y (Andrés) Andrade”, y reconoció que la necesidad pasa por un tema económico.



La noticia no es muy alentadora para quienes soñaban con un tridente: Vergara, Mendoza, Ramos. Tulio Gómez fue muy claro al decir que la salida de Duván, en una escala de 1 a 5, “está en 4 que se vaya”.



En la institución sí quieren su permanencia, pero su salida parece inminente. Si lo compran, se va. “Económicamente necesitamos venderlo, deportivamente no debemos hacerlo. Es una lástima que tengamos que venderlo. Un jugador bueno que salga de cualquier equipo, incluso el América, lo venden para recoger recursos y pagar deudas. Los equipos no son auto sostenibles, con taquilla y patrocinio no sobrevivimos”.



Y agregó: “Ofertan llegan, pero es un jugador que vale. Han llegado ya cuatro ofertas”, y también se refirió a la manera en la que sube su valor cuando es fichado por un club en el exterior: “un jugador en Colombia vale 10 pesos y se va para el exterior y lo venden en 40. Luis Díaz que salió del Junior en 7 millones y medio, Porto lo tasó en 70 millones”.



Finalmente, Tulio aseguró que están buscando incorporar uno o dos jugadores más. Mendoza podría ser uno de ellos. “Esperamos esta semana poder tener novedades respecto a esos jugadores”, manifestó.