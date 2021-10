Dudamel seguirá enfocado en encontrar el equilibrio que necesita Cali

Deportivo Cali derrotó al Envigado después de 8 años y 4 meses sin lograrlo en el Polideportivo Sur. El pasado sábado se quitó esa marca negativa con una buena presentación futbolística y quedó a 2 puntos de meterse entre los ocho de la Liga BetPlay II-2021.

Pero lo más importante es que el equipo ha mostrado mejoría en su funcionamiento y con el aporte de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y el despertar de Kevin Velasco, se ilusiona con recuperar su potencial ofensivo.



Este miércoles recibirá a Nacional en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2021, con la lamentable ausencia de ‘Teo’, pero su técnico, Rafael Dudamel, siente que el equipo ha ido interpretando su propuesta futbolística.



Un buen detalle tuvo el entrenador venezolano el pasado sábado en la rueda de prensa tras vencer 1-2 a Envigado, al invitar a Guillermo De Amores como una muestra de solidaridad con su guardameta: “Desperdiciamos 45 minutos, en los que el equipo estuvo sobrerrevolucionado y eso nos llevó a muchas imprecisiones, facilitándoles a ellos las transiciones defensa-ataque, su mayor fortaleza, Regulamos un poco esa adrenalina, esa intensidad para el segundo tiempo, fuimos más precisos, pudimos ser más seguros con la pelota, encontrar más movilidad y el equipo pudo funcionar mejor, pudo encontrar desde la tranquilidad el mejor funcionamientos, los mejores circuitos para poder remontar el partido”.



Acerca de la sensación de confianza que ha tenido su trabajo entre el grupo indicó: “Desde mi llegada he tratado de cubrir la mayor cantidad de detalles posibles, como de lo futbolístico (parte física-parte táctica) como lo emocional, al equipo elevarle el nivel de autoestima, llenarlos de confianza, que aumente el nivel de convicción en lo individual y colectivo, y eso nos ha permitido tener estas demostraciones, ese nivel de entrega y de confianza para poder superar juntos como equipo con mucha solidaridad cada que nos ha tocado enfrentar, sabiendo que debemos ir pensando partido a partido ”.



Sobre la importancia de la cantera para su idea de juego, dijo que “mucha, porque además es la filosofía de trabajo del club, llegué sobre la marcha, en el camino del torneo, hay un plantel estructurado y me he encontrado con esta grata sorpresa, con poder trabajar y aportar para seguir potenciando a los jugadores jóvenes muy talentosos. Mi llegada no va a cambiar en lo absoluto, me deja muy tranquilo que son muy buenos talentos, con mucha personalidad y que saben aprovechar sus oportunidades”.



De igual forma, en cuanto a si así empezó la recuperación definitiva del club, afirmó que “ese es nuestro trabajo, nuestra tarea, el seguir encontrando en qué mejorar dentro de los triunfos, no sé si poder decirles a los futbolistas cuando ganamos, ‘tenemos que seguir mejorando’. Esa es la dinámica del entrenador, no quedarse en la euforia que producen los triunfos, mi forma es cómo seguir mejorando colectivamente, cómo seguir potenciando individualmente y cómo generar competencia interna para estar cada vez mejor. Equilibrio, ojalá cada vez sigamos en esta senda del triunfo para al momento de llegar a los cuadrangulares finales poder ser un equipo con estas formas de juego con que soñamos poder alcanzar”.



Por su parte, el arquero uruguayo Guillermo De Amores se mostró contento por el respaldo recibido por el plantel: “Muchas gracias al ‘profe’ y al equipo por el apoyo, en el gol más que nada hubo un error táctico mío, no acompañé la pelota en la situación de campo que debía estar parado y después me hizo tomar un movimiento que me llevó a correr y estar mal perfilado para cuando me llegó la pelota y cometí un error que le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que el equipo se pudo reponer, no se cayó y fue al frente, aunque enfrentamos a un rival muy difícil, que en el primer tiempo nos encontró los espacios, pero sacamos una victoria muy importante”.



Por Liga, Cali tendrá la oportunidad de buscar su entrada entre los ocho cuando reciba el sábado 9 de octubre (4:00 p.m.) a La Equidad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces