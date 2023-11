Revelan lo que realmente le dijo Pabón a Roldán: ¿merecía expulsión?

Se ha discutido hasta el cansancio, días después del clásico que Independiente Medellín le ganó a Atlético Nacional por 2-1 en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2023: Dorlan Pabón va, como capitán, a alejar a sus compañeros del área tras la polémica por una falta de Mosquera a Brayan León en el área que el juez Wilmar Roldán sancionó a instancias del VAR, algo dice con el juez a pocos metros y de pronto se gana la tarjeta roja.

Fue un golpe del que ya no se recuperaría el verde, pues fue a los 23 minutos y ya perdía 1-0. Al final, para la Comisión de Disciplina no solo fue justa la expulsión sino que mereció un castigo drástico: "ser culpable de emplear lenguaje ofensivo grosero y obsceno contra oficial de partido”, dijo en su boletín de sanciones.



Así que vale la pregunta: ¿quién pasó la raya en medio de la polémica y el calor de un clásico? Al principio parecía un exceso de protagonismo del árbitro pero en realidad hubo un tema de fondo.



Según el VBar, lo que habría dicho Pabón en un comienzo fue: "Señor Roldán, con Nacional, siempre es lo mismo", un mensaje para sus compañeros y no directamente para el árbitro.



Sin embargo, el diario El Tiempo reveló, citando "inmejorables fuentes", que el veterano Pabón sí emitió un comentario más delicado.



Dice la fuente que lo que en realidad dijo, a muy pocos metros del juez antioqueño, fue: "Déjenlo, déjenlo: está cagado". Eso fue lo que realmente provocó la tarjeta roja.



A pesar de las protestas en al cancha no hubo nada que hacer: Pabón se fue expulsado, alegó una y otra vez "Pero no te dijo nada", igual que Duque y sus compañeros, pero ya el daño estaba hecho.

​

​El club verdolaga no descarta la opción de reponer la sanción para ver si se puede rebajar las tres fechas que recibió el capitán, pero el texto de la decisión es claro al especificar que hubo "lenguaje ofensivo grosero y obsceno". Entre tanto, este miércoles Nacional define el título de Copa Betplay, un reto cada vez más urgente tras este inicio de cuadrangulares que se firma ya con dos derrotas, 1-0 contra Millonarios y 2-1 contra Medellín.