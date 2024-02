Liga BetPlay 2024 tendría un cambio que todos los hinchas reclamaban

El fútbol colombiano recibe por estos días muchas críticas por diferentes motivos: el sistema de competición -con cuadrangulares y no ‘play-offs’-, la pérdida de tiempo de los jugadores, el mal momento de los equipos grandes, el apretado calendario y el cuestionado arbitraje, son temas de medios e hinchas como grandes falencias.



Otro tema que ha sido mal visto es la programación de los partidos, pues la Dimayor decidió llevar los partidos de la Liga BetPlay I todos los días, casi sin descanso para los televidentes y aficionados; además, muchos están perdidos, pues en el mismo fin de semana se ha terminado una fecha en sábado y el domingo comienza la siguiente jornada.



Así, los aficionados se sienten confundidos y perdidos, pues no tienen claro a qué jornada pertenece cada juego, además de sentirse saturados con partidos de regular nivel.



Sin embargo, la Dimayor tendría lista una solución para uno de los problemas de la Liga I. Así lo anunció el periodista Hernán Peláez Restrepo, de la ‘W Radio’, quien sostuvo una conversación con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor; el dirigente le confirmó una decisión que ya estaría tomada.



“Ayer me encontré a Fernando Jaramillo Presidente de Dimayor, le pedí que revisaran las sanciones y el código, pero además me confirmó que el fútbol volverá a jugarse de viernes a domingo”, anunció Peláez en su cuenta de X (antes Twitter).