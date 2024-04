¿Lo extrañarán?: hay decisión de fuerza mayor en Pasto vs Millonarios

Deportivo Pasto y Millonarios tienen todo listo para un duelo que ex vital para la clasificación de los azules a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024.

O bueno, casi todo. La realidad es que, por motivos de fuerza mayor, habrá una importante novedad que no estaba en los planes de nadie.



Para Millonarios la victoria es perentoria pues hoy está a cuatro puntos del octavo y debe escalar desde el puesto 13, con 19 unidades. La campaña irregular lo tiene en esta situación, que se complicó en la semana con la dura derrota 3-2 contra Bolívar en Copa Libertadores



La Dimayor confirmó que en el duelo de este domingo no habrá VAR pues la móvil, que había sido utilizada el viernes en el clásico vallecaucano entre Cali y América, no pudo llegar a Pasto por problemas en las vías.



“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Deportivo Pasto y Millonarios FC, que se jugará por la fecha 16 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2024, se disputará sin la herramienta VAR”, informó la Dimayor en sus redes sociales.



“Lo anterior considerando que la móvil salió desde el pasado viernes 12 de abril del Estadio del Deportivo Cali, sin embargo quedó detenida a la altura de las Rosas, Cauca, donde se adelantan protestas que ocasionaron el cierre total de la vía”, añadió.



Incluso se llegó a temer que el partido no tuviera transmisión por TV, lo que habría causado un gran problema con los suscriptores del canal oficial. pero ese tema sí logró resolverse y solo el VAR no pudo utilizarse.