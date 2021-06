Jaramillo responde: ‘No voy a negar que soy hincha de Millonarios’

No se demoró Fernando Jaramillo en salirle al paso a los rumores que se crearon sobre su cercanía con Millonarios en las horas previas al partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay I-2021, que terminó coronando al Deportes Tolima como campeón. Rumores que además fueron confirmados en versión de Gabriel Camargo, presidente del club tolimense.



Según el ex Senador Camargo, Jaramillo estuvo reunido con Gustavo Serpa en un restaurante, previo al partido de la final. Y también dijo que el presidente de la Dimayor visitó el camerino albiazul el mismo día de la final. Situaciones que no dicen nada, pero que no dejan de verse mal en el encargado de regir el fútbol colombiano.



Por fortuna para Jaramillo, Tolima fue el campeón y no Millonarios, si no hoy se estaría hablando de sospechas y más cosas en la final del FPC.



Jaramillo respondió a esas versiones en charla con ‘Blu Radio’. “No voy a negar, y siempre lo he dicho, que soy hincha de Millonarios. Eso no me quita mi imparcialidad ni mi responsabilidad como presidente de Dimayor”, fue lo primero que aclaró.



Luego negó haber entrado al camerino de Millonarios en El Campín. “Ni siquiera bajé a los camerinos, solo fui al vestuario de los árbitros para darles mi apoyo. En Ibagué sí entré a los camerinos, a todos, del Tolima, Millonarios y el de los árbitros”.



Sobre la versión que estuvo en un restaurante con Gustavo Serpa, el presidente de Dimayor dijo: “Tampoco voy a negar mi amistad con Serpa, desde hace mucho tiempo, y no estoy en Dimayor por él. No estuve almorzando con él, como lo afirmó el presidente Camargo; casualmente en un restaurante, Serpa estaba en una mesa con el Dr. (Eduardo) Méndez (presidente de Santa Fe), yo me acerqué a saludarlos, estuve cinco minutos, y me fui. Comprendo que todo eso se malinterprete”.