Fernando Jaramillo, decisión definitiva: fecha y detalles de su salida

Una idea irreversible. No hay vuelta atrás en la cabeza de Fernando Jaramillo que le ha tocado remar contra la corriente y ante las duras críticas incesantes de periodistas, seguidores del fútbol y de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano. Tal vez era una noticia esperada, pues ya se estaba vaticinando la posibilidad de un cambio en la cúpula de la DIMAYOR, y finalmente, tras la reunión realizada el jueves 8 de septiembre. Jaramillo informó y detalló su salida del ente que rige los torneos colombianos.

Para nadie es un secreto que desde que Fernando Jaramillo tomó las riendas de la División Mayor del Fútbol Colombiano en 2020, se ganó las críticas incesantes de los 36 clubes, periodistas y seguidores que lo señalaron por el dicho que se ha vuelto famoso cada vez que la Dimayor sale con una decisión polémica, ‘Dimayoradas’.



Ya no solo pasa por la cantidad de partidos aplazados, sino temas puntuales como el América de Cali vs Cortuluá con localía escarlata, pero disputado en el Estadio Doce de Octubre, en el que Fernando Jaramillo dijo que no se percató de aquello, y que no ve ningún factor negativo que pueda incidir en el resultado. Esto pasó después a manos del gerente, Vladimir Cantor, que a pedido de César Guzmán, presidente de Patriotas pidió su renuncia, y posteriormente, Jaramillo cesó a Cantor de la gerencia de la DImayor.



Luego, se repitió un caso similar que tuvo al América como protagonista. Para que la afición escarlata pudiera disfrutar del partido, La Equidad contra el cuadro caleño se disputó en el Estadio El Campín, y no en Techo como estaba estipulado originalmente. A lo mejor el fortín asegurador también se hubiese llenado de rojos, pero los dirigidos por Alexis García no están acostumbrados de jugar en el Nemesio, por lo cual complicaba.



Meses después, Fernando Jaramillo empezó a ver que las críticas no le paraban, y que no contaba con el apoyo suficiente. Por esta razón, salió a la luz el rumor de que su salida estaba cerca de la Dimayor. El jueves 8 de septiembre fue el límite, pues sostuvo otra reunión con los dirigentes de algunos de los 36 clubes, y la decisión fue irreversible.



Fernando Jaramillo tomó la determinación de dar un paso al costado, y le puso fecha a su salida. El 30 de noviembre, llegará un nuevo sucesor en la Dimayor. Jaramillo dialogó con ESPN F90 en donde dio detalles de su propia decisión, “la determinación de irme el 30 de noviembre la tomo yo, no ellos. No quiero ser una piedra en el zapato del fútbol, siempre he sido respetuoso de los contradictores, tienen razones válidas y creo que hay que seguir para adelante. Si hay un número de clubes que no estoy de acuerdo con cómo manejé algunos temas, lo mejor es plantear una solución. Estamos en mitad de campeonato, hay temas jurídicos importantes y luego la idea es terminar el mandato”.



El presidente de la Dimayor detalló que, “cité una reunión privada, donde había más o menos 28 o 30 clubes representados por sus presidentes o representantes legales. Fue una reunión cordial y productiva en donde yo hice una exposición de cuáles fueron mis hitos durante estos dos años y básicamente les pedí que tomaran la decisión si querían que continuara o no por lo que he hecho con el estilo de liderazgo que tengo y con las equivocaciones. Como les he dicho, el que toma las decisiones se equivoca. Es fácil hacer oposición, ser candidato y difícil gobernar”.



Continuó diciendo, “quedó muy claro para ellos, continuaron discutiendo temas varios, no solo si iba a continuar o no y lo importante acá es el futuro del fútbol. Las personas pasan, las instituciones quedan, y es importante que haya una unión, una coherencia para que las decisiones que se tomen en el futuro sean decisiones acertadas en el fútbol colombiano”.



A su vez, agregó cuándo contempló su salida, “la tomé después de la reunión porque había una diferencia clara, no se ponían de acuerdo. Más allá de quién tenía más apoyo o menos. Ya eso pasó y no creo que deba ser bueno volver al pasado respecto de decisiones que se tomaron. Lo mejor es trabajar en conjunto por el bien del fútbol colombiano”.



También dijo que quien venga a reemplazarlo, tendrá una misión compleja en asumir la gestión, detallando lo difícil que es adueñarse de las programaciones y decisiones que pueden ser polémicas, “lo más difícil es el manejo del día a día, la programación de partidos, los intereses detrás. Las decisiones que se tomaron generan esa inconformidad. Tengo buena relación con todas las entidades y tratamos de trabajar de la mano. Lo más difícil fue lo que parece ser lo más sencillo”. Así las cosas, habrá temas claves ahora para definir quién será el sucesor de Fernando Jaramillo a partir del 30 de noviembre del año en curso.