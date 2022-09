Relevo en presidencia de Dimayor: se confirma futuro de Jaramillo

Fernando Jaramillo, actual presidente de Dimayor, no llegará a las fiestas navideñas en el cargo, según pudo confirmar FUTBOLRED.

Este jueves se realizó una reunión a la que asistió la mayoría de presidentes de la entidad y se decidió que Fernando Jaramillo ocupará el máximo cargo hasta el 30 de noviembre próximo.



El directivo, quien ha sido criticado públicamente por líderes de clubes de Dimayor, ya no cuenta con el apoyo suficiente en el gremio y no tendría otra opción distinta a abandonar la presidencia, un rumor que ya corrió hace un par de semanas, tras otra reunión en la que él mismo habría puesto su cargo en manos de los jefes de los clubes, consciente de esa falta de respaldo.



Muchos sugieren que la salida de la dirigencia deportiva de Vladimir Cantor, un hombre muy cercano a Jaramillo, tendría relación con esta decisión. A ese cargo llegó recientemente Ricardo 'El Gato' Pérez.



"No estuvieron los 36 clubes en esa reunión. Junior no estuvo y ahí eran dos votos. He podido averiguar que hay una corriente de clubes que se encuentran buscando las características del nuevo Presidente. No quieren que sea de fuera del fútbol, no más de esos experimentos. No les fue bien con Jorge Enrique Vélez y ahora Jaramillo", explicó a su turno Fabio Poveda en Blu Radio, lo que le da alas al mencionado Pérez para pensar en un cargo más alto.

​