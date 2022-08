Fuertes declaraciones del Presidente de Dimayor a los clubes del FPC

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, charló con los medios sobre varios temas de actualidad en el fútbol colombiano, entre ellos la ausencia de Liga Femenina en el segundo semestre, las polémicas arbitrales y el pedido de renuncia que le hizo un directivo del FPC.

Respecto al torneo masculino que ya avanza por la quinta fecha: "hemos comenzado un segundo semestre muy intenso, con los clubes muy bien preparados, con encuentros de mucho nivel", mencionó Jaramillo. "Esperamos que se siga desarrollando de la misma manera como terminamos el primer semestre con esos grandes partidos del fútbol y en noviembre tener unas finales muy emocionantes como la del torneo anterior".



En relación a la polémica con el directivo de Patriotas, César Guzmán, quien pidió su renuncia tras el escándalo por la programación del partido América-Cortuluá en el Doce de Octubre, Jaramillo dijo que "se respeta la opinión de todos y el Presidente tiene que estar velando por todos los clubes", y le mandó un mensaje certero a los presidentes de clubes: "son los que toman las decisiones sobre qué quieren y pienso que yo tengo que ser parte de la solución y no de los problemas (...) El día que yo sea parte del problema, no debo estar acá. Respeto mucho a los 36 clubes. Las posiciones siempre han sido sanas".



Sobre el polémico arbitraje, Jaramillo mencionó que "siempre hay quejas sobre los árbitros. Desde el punto de vista técnica hemos avanzado mucho en Colombia, la herramienta VAR independientemente de que en algunos momentos es muy criticada, está para apoyar al árbitro, para que él tome las mejores decisiones (...) Seguiremos trabajando en capacitar a los árbitros de VAR para que cada vez la herramienta se convierta en algo no criticado", y agregó que siempre habrá descontento con las decisiones.



Finalmente, mencionó que desde Dimayor se ha "venido trabajando por muchos años en el tema del fútbol profesional femenino" y recalcó que el proceso ha sido productivo: "desde que llegué he apoyado el fútbol femenino. Yo quise darle continuidad a la Liga, pero entiendo a los clubes respecto al tema financiero. Yo nunca hice un anuncio sin cumplir, yo creí que teníamos la oportunidad de realizar este campeonato sobre todo con el momento que estamos viviendo, para los clubes que no estuvieron de acuerdo, los entiendo, no es un tema tan fácil".



El directivo contó que la propuesta del heptagonal fue de Dimayor, sin embqargo, tampoco fue aceptada por los clubes. "Hay que entender el proceso del fútbol femenino en Colombia", contó. Jaramillo dijo que aspira a que el otro año se pueda jugar la Liga con 20 clubes en ambos semestre.