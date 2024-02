Audios publicados: Dimayor mostró varias acciones que fueron al VAR

El pasado domingo 11 y este lunes 12 de febrero la Dimayor dio a conocer dos audios VAR, esto en los compromisos de Atlético Nacional vs. Patriotas, y Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas, ambos encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Liga BetPlay.

En las dos acciones se pueden observar que fueron acciones decisivas que al final terminaron influyendo en el marcador.

Patriotas vs. Atlético Nacional



La acción revisada por el VAR fue en el minuto 73, cuando hubo una mano por parte del defensor de Atlético Nacional, Sergio Mosquera, y fue índice de controversia por el penal no marcado por parte de Andrés Rojas.

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas



La jugada que fue revisada fue el gol realizado por el equipo local, donde hubo una supuesta falta hacia un defensor del Once Caldas, que finalmente fue validado como el empate.