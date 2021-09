¿Cómo fue la apuesta por Comesaña? Directivo del DIM le metió presión

En charla con El Alargue de Caracol Radio, Daniel Ossa presidente de Independiente Medellín, se refirió a la llegada de Julio Comesaña a la dirección técnica del poderoso. Reveló la manera en la que se convirtió en la principal apuesta y le metió presión en materia de resultados.

"Cuando terminamos con el profe Hernán Darío ya teníamos una baraja de candidatos. Teníamos una matriz donde veíamos los logros de su carrera, la historia con el DIM, pros y contras y de ahí salió Comesaña. Nos parecía la opción más adecuada para lo que queremos. El profe tiene muchos conocimientos, conocía mucho el club, nuestra plantilla. Es un hombre que no está casado con un solo estilo, se ve todo bien", indicó el directivo.



Julio Comesaña, quien no dirige desde 2020 cuando salió del Junior abriendo camino para Luis Amaranto Perea, estaba dedicado a comentar en programas deportivos. Ahora, firmó un vínculo a diciembre de 2022 con el DIM. "No le podemos cobrar los platos rotos del inicio del torneo y que el equipo en este momento este de 14 y fuera de los ocho, pero él sabe que estamos urgidos de resultados".



Finalmente, Ossa se refirió al cambio de técnico. En los cinco últimos años, Medellín ha tenido diez entrenadores, incluyendo a Comesaña. En 2017 pasaron Luis Zubeldía, José Luis Peláez e Ismael Rescalvo, Octavo Zambrano en 2018 y Ricardo Calle (como DT encargado) en 2019. Ese mismo año estuvieron Alexis Mendoza y Aldo Bobadilla, y en 2020 tras la salida de Javier Álvarez llegó el 'Bolillo' Gómez.



"Que nos toque estar cambiando de técnicos tan seguido habla mal de nuestro proyecto deportivo y habla mal de nuestra gestión administrativa. Nuestro afán más grande para que todo funcione es estabilizar un cuerpo técnico que dure", agregó el Presidente.



Independiente Medellín suma 8 puntos en la tabla, después de una victoria y cinco empates en ocho fechas. Está a cinco puntos del octavo (Deportivo Pereira) y viene de quedar eliminado en octavos de final de Copa Colombia frente a Deportivo Cali, duro golpe en una competición que había ganado en sus ediciones 2019 y 2020.