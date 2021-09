Siguen malas noticias para Argentina: caso de Covid encendió alarmas

La Selección Argentina ha conseguido 3 puntos en la fecha triple, después de la victoria (1-3) sobre Venezuela, última en la Eliminatoria, y viene de no tener acción frente a Brasil, en el bochornoso encuentro que fue suspendido. Ahora, se prepara para recibir a Bolivia, aunque con algunas malas noticias.



La albiceleste no podrá contar con cuatro jugadores que militan en la Premier League y que fueron desafectados para sumarse a sus clubes. Tal es el caso del portero Emiliano 'Dibu' Martínez, el defensa Cristian Romero y los volantes Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, quienes se reintegran a sus clubes. Por otro lado, Franco Armani quien se perfilaba para ocupar el lugar de 'Dibu' Martínez, fue dado de baja por lesión.



Pero las malas noticias no terminan ahí. En las últimas horas se conoció del positivo por Covid-19 de uno de los integrantes del club, lo que obligará a que toda la plantilla se realice nuevos test, a fin de descartar contagios. Se trata del positivo del cocinero, que sin duda alguna encendió las alarmas en la selección, la cual espera no perder más fichas claves para este choque. Olé aseguró que AFA extremó las medidas y "este miércoles jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y staff serán testeados nuevamente".



El compromiso con Bolivia será este jueves, a partir de las 6:30 pm, y Argentina no está obligada a realizar nuevas pruebas puesto que ya presentó a Conmebol la exigencia 48 horas antes del partido, como lo dicta el reglamento. Sin embargo, lo harán para "tranquilidad extra para el plantel y también para sus familias", menciona Olé. Por otro lado, tan pronto terminen sus compromisos en Argentina, los jugadores deberán reintegrarse a sus clubes y en el caso de los que provienen de Europa tienen que presentar un hisopado negativo reciente para poder llegar a sus destinos.