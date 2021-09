Russo se destapó sobre salida de Boca y oferta para dirigir Selección

Todo se dio en un diálogo que Miguel Ángel Russo sostuvo el martes con más de 150 estudiantes de ISEC (periodismo independiente hecho por estudiantes), quienes le hicieron varias consultadas de su vida deportiva, eso sí, sin dejar a un lado su salida de Boca Juniors y la oferta que recibió desde Venezuela.



"Mi salida de Boca requiere de un análisis profundo (...) Estoy agradecido a las autoridades del club por la oportunidad que me dieron y no tengo más que los mejores deseos para el futuro", dijo sin dar más detalles, pero eso sí, elogiando a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club: "entendía todo a la perfección además tenía el plus que jugaba para el equipo de sus amores".



Tras la salida de Russo, Boca decidió darle la oportunidad a Sebastián Battaglia, entrenador de las divisiones menores del club. "Con Sebastián hablábamos constantemente por cuestiones relacionadas al club, las charlas siempre fueron positivas", indicó.



Al final, Russo también se mostró ilusionado con dirigir una selección nacional, así le haya bajado el dedo a Venezuela. Tiene muy claro su futuro inmediato y no es precisamente dirigir, a menos que reciba una oferta que lo atraiga. "Estar en una selección es lo máximo y seduce, pero el tiempo dirá. Estoy disfrutando de mis amigos, mi familia y de charlas futboleras".