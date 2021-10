Deportivo Independiente Medellín continúa trabajando de cara al compromiso por la fecha 15 en la Liga II-2021 frente al Deportes Tolima. Andrés Mosquera Marmolejo sigue destacándose en el equipo rojo de Antioquia, vive un gran momento y pasa en idilio con los aficionados poderosos.

“Disfruto cada partido, busco dar el máximo, el rendimiento se basa en el trabajo de la semana, cuando uno se esfuerza, los resultados van a llegar. Queremos conseguir los resultados y que podamos clasificar”, destacó el arquero del DIM.



Además, “es hermoso que el hincha valore mi trabajo, no ha sido fácil. Llegué siendo un desconocido, pero día a día se van dando cuenta quien soy, lo que puedo dar en cada partido y seguir mejorando”.



Sobre el clásico, Marmolejo resaltó que “fue un partido muy intenso, Nacional en el primer tiempo nos dominó, tuvieron muchas opciones. En el segundo tiempo cambiamos la estrategia, salimos a buscar el partido, logramos irnos al frente en el marcador, pero con la lluvia, el partido estuvo pesado y Nacional con una jugada de Baldomero (Perlaza) nos logró empatar el partido”.



Volviendo a ese trabajo diario que viene haciendo junto a Didier Muñoz, el golero no deja afuera al ex arquero rojo ahora en su rol como entrenador. “En nuestra posición de arquero, el acompañamiento es muy importante, la capacitación de nuestro entrenador (Didier Muñoz) marca la diferencia. Es importante brindarles seguridad a los compañeros, sea el que le toque jugar, estemos en la capacidad de responder”.



Mosquera Marmolejo agregó que “hay que trabajar con humildad, responsabilidad, sabiendo que hay un técnico en la Selección Colombia que mira a todo el mundo. Desde lo que me toca, seguir trabajando, manteniendo el nivel y esperamos que las cosas lleguen de la mejor manera”.



Finalmente, habló sobre el Tolima, próximo rival en el campeonato, donde se vivirá como una auténtica final. “Tolima es un equipo muy fuerte, muy intenso, muy físico. Nosotros en casa no podemos dejar escapar más puntos, hay que sumar de a tres. Esperemos que el sábado estemos muy fuertes contra un equipo que es muy duro, que siempre lucha, pero nosotros persiguiendo ese anhelo, debemos buscar el triunfo y estar más cerca de la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8