Sentido adiós a club de niño: 'no es fácil irse de donde fuiste feliz'

Jaminton Campaz llegó siendo un niño al Tolima, de la mano de su hermano. Se convirtió en figura y ahora es su momento de dar el paso al fútbol internacional.

"No es fácil irse de un lugar donde se fue tan feliz, han sido muchos años, muchas experiencias y aventuras que recordaré siempre a donde vaya. Quiero decir GRACIAS. Gracias Ibagué y toda su gente por tanto amor y cariño, me llevo los mejores recuerdos de todos ustedes, pero en especial, agradezco a Deportes Tolima y su hinchada", empezó diciendo el nuevo jugador de Gremio de Brasil.



"Gracias a todas la personas que trabajan en este equipo, a los profesores que hicieron parte de este proceso y a mis compañeros, gracias por la oportunidad que me dieron de poder cumplir mis sueños. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos, los llevamos en el corazón", añadió.







"Hoy tomo otro camino, pero si de algo estoy seguro es que espero algún día volver a vestir estos colores que tanto aprecio, y sobre todo, espero regresar a una ciudad que me hizo feliz. Hasta pronto", dijo el jugador, alentando la posibilidad de un regreso en unos años.



De esa manera, Campaz, además de cumplir el sueño de emigrar, se asegura una vitrina internacional para la Selección Colombia.