¿Aceptará Dimayor? La petición de Pereira ante los casos de covid-19

Este viernes, Deportivo Pereira emitió un comunicado oficial en el que se refirió a la demanda que le interpuso Independiente Medellín ante la Comisión Disciplinaria del campeonato por jugar con futbolistas infectados con covid-19 el pasado 6 de abril.



El equipo matecaña manifestó que ya tiene en sus manos la demanda que 'le interpuso El Equipo del Pueblo S.A.' y aclaró que su departamento jurídico ya está trabajando para 'dar una respuesta oportuna dentro del término estipulado (tres días) '.



Asimismo, Deportivo Pereira aseguró que en las horas de la mañana se realizaron 10 contramuestras a las personas del plantel que arrojaron positivo en la prueba (5 jugadores).



Por último, en el comunicado, el equipo matecaña solicitó el aplazamiento de los partidos Águilas Doradas vs Boyacá Chicó y Envigado vs Deportivo Pereira, los cuales están previstos para este domingo 11 de abril a las 3:30 p.m.. Ambos encuentros están programados para el mismo día y a la misma hora, debido a que el conjunto ajedrezado y el equipo pereirano se están jugando su permanencia en la primera división.



No obstante, hay que recordar que Águilas Doradas solicitó el aplazamiento de su partido por el contagio masivo de covid-19 (18 casos), pero Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró en diálogo con RCN Radio que no es posible cumplir con esta petición, ya que el reglamento no contempla el aplazamiento de partidos por casos de covid-19 y que, en todo caso, con 7 jugadores disponibles es posible cumplir el partido. ¿Aceptará Dimayor la nueva petición?